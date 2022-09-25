У Зеленского отреагировали на ядерные угрозы России

Страны, обладающие ядерным оружием, должны ответить России на ее ядерный шантаж.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН – большей насмешки над глобальными институтами и представить нельзя", - отметил Подоляк, комментируя выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях Генеральной ассамблеи ООН о том, что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на украинские территории.

По словам Подоляка, ядерные угрозы РФ – это проблема не Украины, а всего мира.

"Члены Ядерного клуба должны четко заявить России о последствиях. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Отметим, в так называемый "Ядерный клуб" входят США, Россия, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Пакистан и КНДР.

Напомним, во время выступления 21 сентября лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин также дал понять, что Россия может применить ядерное оружие "при угрозе своей территориальной целостности".

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий допускает, что Россия действительно нанесет ядерный удар по Украине.

Однако, по его словам, удар по Украине тактическим ядерным оружием представляет угрозу не только Украине, но и другим странам Черноморского региона, включая Турцию и Болгарию, а также Польше.