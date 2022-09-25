У Зеленського відреагували на ядерні погрози Росії

Країни, які володіють ядерною зброєю, повинні відповісти Росії на її ядерний шантаж та чітко попередити про наслідки такого кроку.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН – більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити", - зазначив Подоляк, коментуючи виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на полях Генеральної асамблеї ООН про те, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься й на окуповані українські території.

За словами Подоляка, ядерні погрози РФ – це проблема не України, а всього світу.

"Члени Ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закритою", - підкреслив радник керівника ОП.

Зазначимо, до так званого "Ядерного клубу" входять США, Росія, Велика Британія, Франція, КНР, Індія, Пакистан та КНДР.

Нагадаємо, під час свого виступу 21 вересня лідер країни-агресора РФ Володимир Путін також дав зрозуміти, що Росія може застосувати ядерну зброю "при загрозі своєї територіальної цілісності".

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький допускає, що Росія справді завдасть ядерного удару по Україні.

Однак, за його словами, удар по Україні тактичною ядерною зброєю несе загрозу не лише Україні, а й іншим країнам Чорноморського регіону, включаючи Туреччину та Болгарію, а також Польщі.