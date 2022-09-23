У ОП звинуватили владу РФ в етнічних чистках у Бурятії та Якутії

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розглядає мобілізацію в національних республіках Росії як етнічні чистки. Про це він заявив у своєму Twitter.

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"Непропорційна масова примусова мобілізація в національних республіках Росії – Бурятії, Якутії – це справжні етнічні чистки місцевого населення з боку Москви", – написав Подоляк.

За його словами, народам Росії настав час "згадати про національну гідність" і не відправляти своїх дітей в Україну вмирати на чужій війні.

Зазначимо, що хоча російська влада не публікує скільки-небудь повних даних про загиблих своїх військових на війні проти України, тим більше в регіональному розрізі, все ж таки, виходячи з публікацій у мережі за непрямими даними, у тому числі повідомлень від місцевої влади та в соцмережах, відомо, що найбільше загиблих на душу населення припадає на регіони Південного Сибіру.

Зокрема, серед таких Тива, Бурятія та Забайкальський край. Про масову участь тувинців в окупації півночі України відомо й з офіційних повідомлень українських правоохоронців, які ідентифікували певних осіб та надіслали їм повідомлення про підозри у військових злочинах. Водночас про масову загибель чи участь у війні жителів Якутії не відомо. У чисельному ж вираженні в лідерах перебуває ще одна національна республіка РФ Дагестан.

Зазначимо, що напередодні український президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні усвідомлюють, що після оголошення мобілізації в Росії "люди в Дагестані, Бурятії, інших національних республіках і областях Росії розуміють, що їх просто кинули на смерть" і закликав до протестів або втечі з РФ.