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В Офісі президента натякнули на імовірний початок громадянської війни в Росії
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припускає, що вибухи на території Росії можуть бути проявом військового заколоту, і запевняє, що дії України тут ні до чого. Про це він написав у своєму Twitter.
"Над усією Росією безхмарне небо. Але багато "хлопків"... Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта – в компетенції "безхмарного неба над Таганрогом", - заявив Подоляк.
Зазначимо, що його висловлювання є аллюзією на фразу "Над усією Іспанією безхмарне небо", що відома в якості імовірного паролю до початку військового заколоту на чолі з Франсіско Франко проти Другої республіки, який прозвучав в радіоефірі 18 липня 1936 року.
Фраза нібито слугувала сигналом для одночасного спільного виступу військових заколотників по всій країні, що стало початком громадянської війни 1936-1939 років, у якій зрештою перемогли франкісти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше у понеділок у ЗМІ розповсюдилася інформація про потужний "хлопок", який чули в декілької містах Ростовської області Росії, зокрема в Ростові-на-Дону, Азові, Шахтах, Аксаї, Батайську та Новочеркаську. Зокрема, у мерії Таганрогу, як повідомили місцеві ЗМІ, навіть прокоментували, що звук, як і в минулих подібних випадках, нібито був викликаний подоланням літаком звукового бар'єру. Натомість російський військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що в районі Таганрога нібито комплексом С-300 було збито ракету "Точка-У". Однак наразі скільки-небудь виразної картини того, що сталося, немає.
Зазначимо також, що Подоляк вже не вперше публічно натякає на те, що причиною подій у Росії можуть бути протиріччя між внутрішніми групами, що мають силові можливості: зокрема, він припускав, що це було причиною вбивства дочки російського націоналістичного публіциста Олександра Дугіна Дар'ї, в організації якої російське слідство звинувачує українські спецслужби.