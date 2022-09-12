В Офисе президента намекнули на вероятное начало гражданской войны в России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк допускает, что взрывы на территории России могут быть проявлением военного мятежа, и уверяет, что действия Украины здесь ни при чем. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Над всей Россией безоблачное небо. Но много "хлопков"... Однако Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальные - в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом", - заявил Подоляк.

Отметим, что его высказывание является аллюзией на фразу "Над всей Испанией безоблачное небо", известную в качестве вероятного пароля к началу военного мятежа во главе с Франсиско Франко против Второй республики, прозвучавшего в радиоэфире 18 июля 1936 года.

Фраза якобы служила сигналом для одновременного совместного выступления военных мятежников по всей стране, ставшего началом гражданской войны 1936-1939 годов, в которой в итоге победили франкисты.

Ранее же в понедельник в СМИ распространилась информация о мощном "хлопке", который слышали в нескольких городах Ростовской области России, в частности в Ростове-на-Дону, Азове, Шахтах, Аксае, Батайске и Новочеркасске. В частности, в мэрии Таганрога, как сообщили местные СМИ, даже прокомментировали, что звук, как и в прошлых подобных случаях, якобы был вызван преодолением самолетом звукового барьера. В то же время российский военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в районе Таганрога якобы комплексом С-300 была сбита ракета "Точка-У". Однако пока сколько-нибудь внятной картины произошедшего нет.

Отметим также, что Подоляк уже не в первый раз публично намекает на то, что причиной событий в России могут быть противоречия между внутренними группами, имеющими силовые возможности: в частности, он предполагал, что это было причиной убийства дочери российского националистического публициста Александра Дугина Дарьи, в организации которой российское следствие обвиняет украинские спецслужбы.