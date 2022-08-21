"История о кармической расплате": В ОП отрицают причастность Украины к убийству дочери Дугина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что украинская сторона не имеет отношения к подрыву автомобиля российского общественного деятеля, лидера Международного евразийского движения Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь Дарья. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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"Подчеркну, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является РФ, и тем более не террористическое государство. Если криминальный анклав - это же кармическая история - начинает какие-либо действия и говорит своим поклонникам, что они получат дивиденды от этих действий, а потом они их не получают, то внутренне начинают змеи между собой грызться. Одна другую за хвост кусает", - заявил Подоляк.

По его мнению, различные российские политические группировки, в том числе ультрарадикальные, к которым имел отношение Дугин, "начинают сегодня битву".

"Потому что Россия начинает внутренне разваливаться, и эти группировки хотят получить определенные места, чтобы после этого претендовать на какую-то другую власть в РФ", - указал советник главы ОП.

По убеждению Подоляка, эти силы будут действовать, во-первых, на увеличение идеологического и информационного давления на российское общество с посылом "давайте пойдем действительно массово резать украинцев", а во-вторых, начнут перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России с целью его дальнейшей радикализации.

"Это история о божьем провидении, о кармической расплате за то, что ты хочешь, чтобы другие люди трагически погибли. Это именно о Дугине, о таких, как он. Это будет так постоянно. В России это будет происходить в намного больших масштабах, потому что сегодня запущен другой механизм - механизм расплаты. И он только нарастает, если мы говорим о Крыме", - отметил он.

Советник руководителя президентского офиса уверен, что Россия сегодня демонстрирует все более панические настроения, "и это очень правильно", поскольку атмосфера в стране очень деморализованная.

Напомним, что вечером 20 августа в принадлежавшем Дугину и двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего произошло возгорание машины.

По данным Следственного комитета РФ, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте.

"С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", - заявили в ведомстве. Дело расследуется по части 2-е статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).