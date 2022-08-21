Взорвался автомобиль российского пропагандиста Дугина. Погибла его дочь, - СМИ

Ночью 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль российского пропагандиста, политолога, автора российской империалистической концепции “неоевразийства” Александра Дугина. В результате взрыва погибла его дочь Дарья Дугина. Обь этом сообщает российское информагентство ТАСС.

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"Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина, погибла в результате взрыва автомобиля в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Взорвавшаяся машина в Подмосковье, в которой погибла Дарья Дугина, принадлежит ее отцу, сообщил он", - сообщает издание.

Согласно сообщению, в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado Дугина было установлено взрывное устройство, которое и стало причиной подрыва.