- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Взорвался автомобиль российского пропагандиста Дугина. Погибла его дочь, - СМИ
Ночью 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль российского пропагандиста, политолога, автора российской империалистической концепции “неоевразийства” Александра Дугина. В результате взрыва погибла его дочь Дарья Дугина. Обь этом сообщает российское информагентство ТАСС.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина, погибла в результате взрыва автомобиля в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Взорвавшаяся машина в Подмосковье, в которой погибла Дарья Дугина, принадлежит ее отцу, сообщил он", - сообщает издание.
Согласно сообщению, в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado Дугина было установлено взрывное устройство, которое и стало причиной подрыва.