СБУ схватила заказных убийц, посланных ликвидировать глав Минобороны и ГУР

Сотрудники СБУ предотвратили серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины, сообщили в самой Службе безопасности.

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В результате многоэтапной спецоперации правоохранители обезвредили диверсионно-разведывательную группу главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

"Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста", – говорится в сообщении.

За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в $100-150 тыс.

ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ для проведения подрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель оккупированного Луганска, который в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке.

По заданию координатора из Москвы именно он, используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

"На его предложение ответил житель Киева. За $5 тыс. он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными", – уточняют в СБУ.

Это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед выполнением основных задач врага.

"Для покушения на руководителей оборонных ведомств "связной" решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план ликвидации и подать его на утверждение своим руководителям в РФ", – рассказывают в СБУ.

Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, потому заехал в Украину через территорию Беларуси. Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт "Доманово" и встречу с сообщником.

Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали обоих злоумышленников в Ковеле. В ходе обыска у "связного" обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ.

Обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в РФ.

"Мероприятия по разоблачению преступлений проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с подразделениями СБУ Волынской области, Национальной полицией и при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева", - уточняется в сообщении.

Напомним, недавно Служба безопасности заявила об обнаружении ее сотрудниками двух вражеских агентов, причастных к деятельности российской агентурной сети в Николаевской области.