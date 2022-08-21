"Історія про кармічну відплату": В ОП заперечують причетність України до вбивства дочки Дугіна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк запевняє, що українська сторона не має відношення до підриву автомобіля російського громадського діяча, лідера Міжнародного євразійського руху Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його дочка Дар'я. Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

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"Підкреслю, що Україна, безумовно, до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є РФ, і тим більше не терористична держава. Якщо кримінальний анклав - це кармічна історія - починає якісь дії і говорить своїм шанувальникам, що вони отримають дивіденди від цих дій, а потім вони їх не отримують, то внутрішньо починають змії між собою гризтися. Одна іншу за хвіст кусає", - заявив Подоляк.

На його думку, різні російські політичні угруповання, зокрема ультрарадикальні, до яких мав відношення Дугін, "починають сьогодні битву".

"Бо Росія починає внутрішньо розвалюватися, і ці угруповання хочуть отримати певні місця, щоб після цього претендувати на якусь іншу владу в РФ", - зазначив радник голови ОП.

На переконання Подоляка, ці сили діятимуть, по-перше, на збільшення ідеологічного та інформаційного тиску на російське суспільство з посиланням "давайте підемо справді масово різати українців", а по-друге, почнуть перерозподіл внутрішнього ідеологічного простору в самій Росії з метою його подальшої радикалізації.

"Це історія про боже провидіння, про кармічну відплату за те, що ти хочеш, щоб інші люди трагічно загинули. Це саме про Дугіна, про таких, як він. Це буде так постійно. У Росії це відбуватиметься в набагато більших масштабах, нащадку що сьогодні запущено інший механізм - механізм відплати. І він лише наростає, якщо ми говоримо про Крим", - зазначив він.

Радник керівника президентського офісу впевнений, що Росія сьогодні демонструє дедалі більш панічні настрої, "і це дуже правильно", оскільки атмосфера в країні дуже деморалізована.

Нагадаємо, що ввечері 20 серпня в автомобілі Toyota Land Cruiser, що належав Дугіну і рухався в районі селища Великі В'яземи Московської області, спрацював вибуховий пристрій, після чого стався загоряння машини.

За даними Слідчого комітету РФ, вибуховий пристрій було закладено під дном автомобіля з боку водія. Дар'я Дугіна, яка була за кермом, загинула на місці.

"З урахуванням вже отриманих даних слідство вважає, що злочин був заздалегідь спланований і має замовний характер", - заявили у відомстві. Справа розслідується в частині 2 статті 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом).