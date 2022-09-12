Зеленский: ВСУ будут продвигаться постоянно, чтобы Украину не толкали к очередному "Минску"

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость постепенного продвижения украинской армии в процессе деоккупации страны, поскольку в противном случае это чревато подталкиванием Украины со стороны других государств к заключению договоренностей с Россией, чтобы та смогла использовать время и восстановить утраченные силы для нового наступления. Об этом глава государства сказал в интервью Фариду Закарии для СNN.

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"Главная цель в деоккупации - в том, что нельзя дать России продолжать ту самую медленную оккупацию, которую она начала в 2014 году. Они прошли, немного захватили, идет пауза, заморозка конфликта, какие-то договоренности. Затем проходит время, она набирается еще сил и продвигается вперед, ставит какие-то ультимативные условия. Такая стратегия - очень медленный такой ужин. Я бы так это назвал, ужин - понемногу съедать тебя. Такой российский каннибализм", - заявил он.

Как отметил президент, он "не хочет в это играть" и "понимает, чем это все закончится", поэтому настроен на стратегию постепенного продвижения украинских Вооруженных сил, хотя пока не может сообщить все детали "тех или иных наших операционных действий на поле битвы".

"Но в целом мы не будем стоять на месте, мы будем понемногу постоянно идти. Мы по-другому с ними говорить больше не будем. Как только мы останемся и будем стоять, я знаю, некоторые государства будут толкать нас в Минский процесс. Я хочу, чтобы мир понимал: это разные вещи - дипломатическое решение и Минск-2, -3, -5, -10. Минск - это пустая бумажка, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением", - заявил он.

В ответ на вопрос, готов ли он в принципе вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что для него нет разницы, вести ли их с ним лично, однако такие переговоры будут возможны лишь после вывода всех российских войск из Украины. Глава государства указал, что такие переговоры потребуются, поскольку Россия в любом случае останется соседом, с которым придется сосуществовать.

"На сегодня – нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Мне все равно – это он (Путин) или кто-то другой. Если это ультиматум – вопрос принципа: я бы точно не говорил. Это может быть после того, как они отойдут с нашей территории. Все равно у России есть с нами границы и все равно это соседнее государство, и там большое количество людей. И даже тогда, когда мы деоккупируем наше государство тем или иным путем, все равно нам придется жить", - заявил он .

Напомним, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в предыдущие несколько дней российские войска полностью оставили оккупированные до этого районы Харьковской области западнее реки Оскол, в частности, города Балаклея, Изюм и Волчанск. Также сообщается об освобождении некоторых населенных пунктов в результате украинского контрнаступления в Херсонской области.