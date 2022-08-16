64% украинцев прогнозируют возвращение Украиной всех территорий по результатам войны - опрос

64% украинцев считают, что в результате окончания войны с Россией, Украина сохранит все свои территории, которые она имела в 1991 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Международного республиканского института в Украине, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Еще 14% полагают, что Украина вернет себе только те территории, которые были ей подконтрольны до 24 февраля 2022 года. 10% полагают, что Украина вернет себе весь Донбасс, но не Крым.

7% прогнозируют, что Украина к моменту окончания войны потеряет дополнительные территории, а 2% - что она вернет Крым, но без "ДНР" и "ЛНР".

По сравнению с опросом, проведенным в апреле, уверенность в возвращении Украиной всех территорий по результатам войны у украинцев увеличилась с 53%. Однако более широкое распространение получило и противоположное мнение, что она только потеряет новые территории (тогда таких респондентов было 4%).

В частности, меньше всего среди макрорегионов первый вариант окончания войны прогнозируют сейчас на востоке Украины (59%), а вариант с дополнительными потерями - наоборот больше всего (10%), хотя эти результаты не принципиально отличаются от результатов опроса на юге, в центре и даже на западе страны.

При этом 29% опрошенных считают допустимым для завершения войны провозглашение нейтрального статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО. 8% назвали приемлемым признание русского языка вторым государственным, 6% - признание "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами, но только в пределах, контролируемых ими до 24 февраля. Отметим, что при ответе на этот вопрос можно было дать и более одного ответа.

5% согласились бы на признание Крыма частью России, а 2% – на признание "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей. Также 5% считают допустимым все перечисленное, а вот 40% – ничто из перечисленного. По сравнению с апрелем доля последних уменьшилась с 44%, то есть позиция украинцев по поводу уступок для завершения войны стала чуть менее категоричной.

В разрезе макрорегионов результаты на востоке по этому вопросу отличаются уже больше: там на признание русского вторым государственным согласились бы 19%, а на признание "ДНР" и "ЛНР" в фактических границах на 24 февраля - 10% (при 5% на западе). С другой стороны, на их признание Украиной независимыми государствами в пределах соответствующих областей на востоке согласились бы только 1% опрошенных (при 3% на западе).

Опрос был проведён по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, 27-28 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI), на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2004 человека, причем выборка не включает украинцев, которые сейчас за рубежом. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2%. Коэффициент досягаемости респондентов – 16%.

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