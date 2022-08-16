64% українців прогнозують повернення Україною всіх території за результатами війни - опитування

64% українців вважають, що в результаті закінчення війни з Росією Україна збереже усі свої території, які вона мала у 1991 році. Про це свідчать результати опитування громадської думки Міжнародного республіканського інституту в Україні, проведене соціологічною групою "Рейтинг".

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Ще 14% думають, що Україна поверне собі лиш ті території, які були їй підконтрольні до 24 лютого 2022 року. 10% вважають, що Україна поверне собі весь Донбас, але не Крим.

7% прогнозують, що Україна на момент закінчення війни втратить додаткові території, а 2% - що вона поверне Крим, але без "ДНР" та "ЛНР".

Порівняно з опитуванням, проведеним у квітні, впевненість у поверненні Україною всіх територій за результатами війни в українців збільшилася з 53%. Натомість, ширшого розповсюдження отримала й протилежна думка, що вона лиш втратить нові території (тоді таких респондентів було 4%).

Зокрема, найменше серед макрорегіонів перший варіант закінчення війни прогнозують зараз на сході України (59%), а варіант із додатковими втратами - навпаки найбільше (10%), хоча ці результати не принципово відрізняються від результатів опитування на півдні, в центрі та навіть заході країни.

При цьому 29% опитаних вважають допустимим заради завершення війти проголошення нейтрального статусу України і відмову її від вступу в НАТО. 8% назвали прийнятним визнання російської мови другою державною, 6% - визнання "ЛНР" та "ДНР" незалежними державами, але лише в межах, контрольованих ними до 24 лютого. Зазначимо, що при відповіді на це питання можна було дати більше однієї відповіді.

5% погодилися б на визнання Криму частиною Росії, а 2% - на визнання "ДНР" та "ЛНР" в межах Донецької та Луганської областей. Також 5% вважають допустимим все перераховане, а от 40% - ніщо з перерахованого. Порівняно з квітнем частка останніх зменшилася з 44%, тобто позиція українців щодо поступок задля завершення війни стала трохи менш категоричною.

В розрізі макрорегіонів результати на сході за цим питанням відрізняються вже більше: там на визнання російської другою державною погодилися б 19%, а на визнання "ДНР" та "ЛНР" у фактичних кордонах на 24 лютого - 10% (при 5% на заході). Натомість на їх визнання Україною незалежними державами в межах відповідних областей погодилися б лише 1% опитаних (при 3% на заході).

Опитування було проведено по всій Україні, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, 27-28 червня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2004 людини, причому вибірка не включає українців, які зараз за кордоном. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 16%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com