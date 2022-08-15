Зеленський створив раду з деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський утворив консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це йдеться в указі глави держави №579 від 15 серпня.

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Голові ОП Андрію Єрмаку доручено в місячний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї ради, яка визначена як консультативно-дорадчий орган при президентові. Також Зеленський затвердив положення про цю раду.

Згідно з документом, завданням новоствореного органу буде підготовка та внесення пропозицій щодо пріоритетів діяльності, у тому числі в рамках Кримської платформи, з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Україні, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та окупацією Росією.

Також рада буде брати участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності Кримської платформи, готувати пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції Криму.

Головувати в раді, зокрема визначати її порядок денний та головувати на засіданнях буде сам Зеленський. Секретарем ради буде постійний представник президента в АР Крим: зараз цю посаду займає Таміла Ташева.

До складу ради за посадою будуть також входити:

• голова ОП та його заступники з питань регіональної політики, інформаційної політики, зовнішньої політики та стратегічного партнерства, європейської та євроатлантичної інтеграції, національної безпеки та оборони,

• секретар Ради національної безпеки і оборони,

• перший заступник представника президента в Криму,

• директор Національного інституту стратегічних досліджень,

• віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій,

• віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації,

• міністр закордонних справ,

• міністр культури та інформаційної політики,

• міністр інфраструктури,

• по одному із заступників міністра з реінтеграції окупованих територій, закордонних справ, оборони, внутрішніх справ,

• голова Служби безпеки України,

• генеральний прокурор (за згодою),

• керівники делегацій Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, у Парламентській асамблеї НАТО (за згодою),

• один зі співголів міжфракційного депутатського об’єднання "Кримська платформа" (за згодою),

• голова комітету Ради з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (за згодою),

• голова комітету Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій (за згодою),

• голова Меджлісу кримськотатарського народу (за згодою),

• два представники Міжнародної експертної мережі Кримської платформи (за згодою).

До складу консультативної ради можуть бути включені представники й інших державних органів, а також представницьких органів корінних народів України та іноземні експерти.



Засідання ради проходитимуть "за потреби", але не рідше двох разів на рік, причому передбачено, що вони можуть проходити й у прямому ефірі з трансляцію в інтернеті.

Нагадаємо, що 67% українців, згідно з травневим опитуванням КМІС, вважали неприйнятним сценарій, за яким Україна за підсумками війни повертає собі контроль лише над територіями, підконтрольними їй до 2022 року, тобто без "окремих районів" Донецької та Луганської областей та Криму з Севастополем.

При цьому в травні ж Зеленський заявляв, що не вірить у здатність української армії відвоювати ці території та виступав за переговори з РФ щодо них в разі відвоювання решти втрачених Україною територій. В березні ж Зеленський заявляв, що виступає за компроміс із Росією щодо статусу Криму та Донбасу. Однак нині офіційна позиція української влади полягає в намірах відновити територіальну цілісність України, включно з Кримом, виключно збройним шляхом.