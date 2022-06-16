Резніков заявив, що Україна збирається повертати Крим за допомогою наданої Заходом зброї, — CNN

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зброя від країн НАТО, зокрема від США, допоможе Україні повернути окуповані Росією території — Крим та Донбас. Про це глава оборонного відомства повідомив у інтерв'ю CNN.

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"Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включаючи Крим. Півострів — стратегічна мета для України, тому що це українська територія. Ми рухатимемося крок за кроком у напрямку звільнення всіх територій", — сказав Резніков.

Він пояснив, що першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам ЗСУ. Другий етап у тому, щоб відкинути російські війська на їх позиції до вторгнення 24 лютого.

Звільнення Криму обговорюватиметься лише на третьому етапі і до цього процесу залучатимуть західних союзників.

Офіційні особи України неодноразово заявляли, що ЗСУ не використовуватиме зброю для нападу на Російську Федерацію, але Крим – це територію України. Із цим також згодні у США.

Раніше в Офісі Президента зазначили, що заява Кремля про "територіальні суперечки" з Україною щодо Криму свідчить про те, що країна-агресор та окупант РФ готує моральне населення до здачі півострова.

Справа в тому, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО, заявив, що Росія не має територіальних суперечок із цими країнами. При цьому Росія побоюється вступу України до НАТО через наявність "територіальної суперечки" між Москвою та Києвом.