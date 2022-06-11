Україна не планує захоплювати території РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що Україна не має наміру якимось чином перетинати кордони Росії. Про це він заявив під час онлайн-участі в Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", передає пресслужба глави держави.

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"Україна перебуває на своїй землі. Далеко зайти Україні – це значить зайти на територію Росії. Ми цього не хочемо. Ми цього не прагнемо. Ми цього не робимо. У нас немає таких планів. Ми поважаємо міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність будь-якої держави. Але війна на нашій землі. На нашій землі гинуть люди. Тому ми тиснемо на Росію з нашої землі", – сказав президент.

Як зазначив президент, світ сьогодні повинен повернути Росію в межі її території, а не шукати з нею порозуміння, бо лише словами ніхто не зможе вгамувати російське керівництво.

"Вже не можна заспокоювати військово-політичне керівництво РФ. Для цього пізно. Говорити з ними щоденно, впроваджувати конкретні фінансові, економічні санкції – все це потрібно було робити раніше, до повномасштабного вторгнення. Сьогодні немає "сірої" зони, є тільки підтримка. Якщо ви підтримуєте мир, то ви підтримуєте Україну. Якщо ви підтримуєте конкретну війну, тоді ви знаходите якесь постійне порозуміння з РФ", – зазначив він.

За словами Зеленського, ситуація в Україні має стати для всього світу прикладом того, що потрібно запроваджувати превентивні санкції й робити інші кроки, щоб не допустити війни, не чекаючи початку збройного конфлікту, коли вже є сотні тисяч жертв, мільйони біженців та інші кризи.

"Тому що позитиву від війни немає у світі. Ніхто не отримує від цього позитиву, окрім деяких політичних лідерів, у яких щодня збільшуються амбіції через їхній політичний апетит... Я вважаю, що сьогодні світу треба чітко ставити РФ, її керівництво на місце. А їхнє місце – на їхній території. І там вони повинні бути, жити й вирішувати, що їм робити", – наголосив президент.

Нагадаємо при цьому, що 28 травня Зеленський заявив, що не вважає, що Україна може відновити свою територіальну цілісність військовим шляхом, і сподівається на те, що це відбудеться в результаті переговорів з Росією у випадку, якщо Україна все ж відновить контроль над територією станом на 24 лютого, коли почалося повномасштабне російське вторгнення.

При цьому він дав зрозуміти, що має на увазі повернення дипломатичним шляхом як непідконтрольного Донбасу, так і Криму, який Росія вважає своєю територією.