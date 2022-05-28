Зеленський не вірить у відновлення цілісності України військовими і готовий до перемовин з Путіним

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Україна може відновити свою територіальну цілісність військовим шляхом, і сподівається на те, що це відбудеться в результаті переговорів з Росією у випадку, якщо Україна все ж відновить контроль над територією станом на 24 лютого, коли почалося повномасштабне російське вторгнення. Про це він заявив у інтерв'ю програмі Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.

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"Украина точно виграє цю війну. Питання - якою ціною. І питання часу. Для мене перемога - це відновленні територіальної цілісності, абсолютно всіх територій. Я не вважаю, що військовим шляхом ми можемо повністю відновити всю нашу територію. Якщо ми вирішимо йти саме таким шляхом, то ми втратимо сотні тисяч людей", - сказав Зеленський.

Глава держави при цьому висловив впевненість у тому, кожен українець хоче, щоб і Донбас, і Крим були повернуті військовим шляхом, але не варто воювати за це до останнього.

"Я думаю так, що ми повинні як мінімум повернутися до 24 числа, звідки почалося вторгнення, і після цього ми можемо говорити про відстоювання нашої території шляхом дипломатії. Я говорю про те, що ми можемо воювати з РФ, але точно не до останньої людини. Якщо їм все одно, мені не все одно. Якщо ми повернемося на лінію 24 числа, то я впевнений, що Росія сяде за стіл перемовин. Ми не готові віддавати ні Крим, ні Донбас РФ. І ми ніколи їх не визнаємо", - заявив він.

Зеленський також зазначив, що перемовини мають вестися лише особисто з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки з іншими функціонерами російського режиму домовлятися немає сенсу.

"Питання не в тому, що я хочу з ним домовлятися. Питання в тому, що там нема з ким домовлятися. Він вибудував таку державу, в якій ніхто нічого не вирішує. І тому не важливо, що говорить їхній міністр закордонних справ, неважливо, що він відправляє до нас якусь переговорну групу, яка зустрічається з нашою в Туреччині. Всі ці люди – вони ніхто, на жаль", – заявив президент.

Натомість Зеленський дав зрозуміти, що готовий на переговори з Путинім вже зараз, не чекаючи реалізації зазначеного сценарію. У відповіть на те, коли найкращий час сідати за стіл переговорів з РФ і за яких умов, президент відповів: "У будь-який час. Зараз. Які умови можуть бути до нас, якщо вони прийшли до нас і нас вбивають?"

Зазначимо, що в попередні дні з боку української влади, зокрема й Зеленського, лунали жорсткі заяви в бік певних країн Заходу, які нібито примушують Україну припинити військовий спротив Росії та поступитися власними територіями. Зокрема, у Зеленського категорично заперечували можливість мирних переговорів з РФ.

При цьому 28 травня Путін провів телефонні бесіди з президентом Франції Еманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, "підтвердивши відкритість російської сторони до відновлення діалогу" з Україною.