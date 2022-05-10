Війна Росії проти України затягнеться не на роки, а на місяці, - військовий експерт

Війна Російської Федерації проти України затягнеться не на роки, але на місяці. Як би Росія не "тужилася", вона не готувалася до довготривалої війни.

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Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Скажу так: це війна на місяці, але не на роки. Чому? Тому що, по-перше, як би Росія не тужилася, вона не готувалася до довготривалої війни. Її економіка через санкції сьогодні перебуває в стагнації. Зараз перевести економіку на військові рейки для затяжної війни – це нереально, це потрібно було робити ще рік тому", – сказав експерт.

За його словами, ще один фактор того, що війна не затягнеться надовго, – це Захід, який почав давати Україні озброєння.

"Другий фактор – це Захід, який почав давати нам озброєння, допомогу. Я не думаю, що вони готові воювати два чи три роки з Росією. Вони очікують на те, щоб інвестувати в Україну для отримання надприбутку у зв'язку з реконструкцією та розвитком нашої економіки", - додав Жданов.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що відчуває, що війна Росії проти України пішла не за планом. За його словами, "операція тривала". Він окремо додав, що Білорусь робила та робить усе, щоб війни між Україною та Росією не було.