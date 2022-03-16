Якщо війна затягнеться на рік, 90% українців опиняться за межею бідності – ООН

Близько 90% українських громадян можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна з Росією затягнеться на рік і більше.

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Про це свідчать дані дослідження Організації об'єднаних націй (ООН), повідомляє Reuters.

Як повідомив адміністратор Програми розвитку ООН (ПРООН) Ахім Штайнер, агентство працює з Кабінетом міністрів України, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки.

Програма спрямована на надання грошових переказів для придбання продуктів харчування та підтримку основних послуг.

"Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він продовжуватиметься, ми побачимо дуже значне зростання рівня бідності", – заявив у своїй доповіді Штайнер.

За його словами, найгіршим сценарієм є крах економіки загалом.

"Це може в кінцевому підсумку призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або зазнають високого ризику бідності", — зазначив Шнайдер.

Він підкреслив, що риса бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,5 до 13 доларів на особу на день.

Штайнер нагадав, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке сталося 24 лютого 2022 року, близько 2% українців жили нижче за позначку в 5,5 долара на день.

"За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців", – додав експерт.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням за два роки більшість громадян України збідніли, а 39% вважають ситуацію в країні нестерпною.

Нагадаємо також, що листопадове опитування групи "Рейтинг" показало, що бідними себе вважають 60% українців. При цьому майже половина українців не мають жодних планів на життя.