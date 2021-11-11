Общество 40 минут назад

60% украинцев считают себя бедными — опрос

Лишь 13% опрошенных живут на доход от бизнеса, при этом отношение киевлян к своему доходу кардинально иное, чем у жителей регионов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

36% украинцев заявляют, что имеют низкий доход, а 24% — доход ниже среднего. При этом 31% называют свой доход средним, 7% — выше среднего, лишь 1% — очень высоким, а еще 1% не дали ответа. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

В свою очередь 55% опрошенных назвали среди основных источников дохода зарплату, 30% — пенсию, 13% — доход от бизнеса, 6% — социальные выплаты, 2% — стипендию, 4% — что-то другое. 2% заявили, что у них нет доходов, а еще 2% затруднились с ответом.

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Среди тех, кто считает свой доход низким, относительное большинство в 40% удовлетворилось бы получением даже 10 тысяч грн в месяц. В свою очередь среди обеспеченных украинцев сразу 62% заявили, что эта сумма должна быть не менее 30 тысяч грн.

Киев при этом демонстрирует огромный контраст с регионами: в столице 61% мужчин и 37% женщин заявили, что им нужно минимум 30 тысяч грн в месяц, в то время как в остальной Украине таких людей среди мужчин — от 24% (на западе) до 29% (на юге), а среди женщин — от 9% (в центре) до 18% (на востоке).

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Среди пожилых людей 36% мужчин и 63% женщин отметили, что им достаточно было бы получать по 10 тысяч грн, хотя среди лиц помоложе таких в разы меньше.

Опрос проводился 4-9 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 5 тысяч респондентов во всех подконтрольных Украине регионах на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 1,5%.

Отметим также, что данное исследование показало, что почти половина украинцев не имеют никаких планов на жизнь.

Источник фото: Depositphotos

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