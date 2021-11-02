Общество 1 час назад

17,5% украинцев частично или полностью не оплачивают коммуналку — опрос

Также опрос показал, сколько граждан получает субсидии и какой процент доходов отдает за услуги ЖКХ

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

14% украинцев лишь частично оплачивали коммунальные услуги за предыдущий месяц, а 3,5% не платят за них вовсе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В то же время 81,7% заявили, что заплатили полную стоимость услуг ЖКХ, а остальные 0,7% не дали ответа. При этом больше всего неплательщиков и тех, кто платил лишь частично, — на востоке страны и Донбассе (суммарно более 24% в обоих макрорегионах).

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В свою очередь, 82% респондентов утверждают, что им не хватает денег для оплаты коммуналки. Этот показатель ниже всего (74%) на западе страны, а выше всего (90%) на юге.

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Еще 10,4% заявили, что считают непрозначным механизм формирования соответствующего тарифа, причем на западе Украины таких оказалось 16,4%, а на юге всего 4%. Еще 2% опрошенных украинцев заявили, что попросту "не считают нужным" платить за коммуналку. Другую причину указали 1,1%, а еще 1,1% не дали ответа.

Среди тех, кто хотя бы частично оплачивает услуги ЖКХ, 17,2% респондентов заявили, что на это уходит более половины дохода их домохозяйства. 32,5% тратят на это от 31% до 50% дохода, а 35,1% респондентов — от 16% до 30%. Менее 15% доходов уходит на коммуналку лишь у 15,3% опрошенных.

Также опрос выявил, что субсидии на оплату коммуналки получают 13,2% украинцев, а не получают их 85,4%. Затруднились с ответом на этот вопрос 1,3% респондентов.

Опрос был проведен 20-25 октября методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) среди 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах во всех регионах. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% — для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25%, 2,2% — для показателей, близких к 12%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.

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