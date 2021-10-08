Украинцы чаще всего жалуются на услуги ЖКХ

С начала года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 17 900 предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. При этом почти половина жалоб касалась качества услуг ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, из всего количества обращений, поступивших в территориальные органы Госпродпотребслужбы за 9 месяцев 2021 года, 45% касались качества предоставляемых услуг (из них 43% — качества жилищно-коммунальных услуг, 2% — качества финансовых и банковских услуг).

Еще 37% обращений потребителей касались качества непродовольственных товаров, 5% — качества продовольственных товаров.

Другие обращения касались приобретения товаров через интернет, вне торговых или офисных помещений и при заключении договора на расстоянии.

По результатам рассмотрения обращений потребителям возвращено 7,6 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

"Очень важно, чтобы люди, потребительские права которых были нарушены, знали о том, что мы можем их защитить. Сегодня мы много работаем над тем, чтобы диджитализировать процесс подачи и обработки обращений, сделать его более удобным", — отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Напомним, одним из заданий Госпродпотребслужбы является защита граждан, чтобы на прилавки и в магазины попадала только качественная и безопасная продукция, а потребители получали только качественные услуги.

Отметим, что молоко и масло, по данным Госпродпотребслужбы, остаются самыми фальсифицируемыми продуктами.