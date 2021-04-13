Молоко и масло остаются самыми фальсифицируемыми продуктами — Госпродпотребслужба

Молоко и молочные продукты, особенно, сливочное масло, по-прежнему являются лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют.

Как отмечает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, по итогам ее работы по противодействию фальсификации продуктов в I квартале самым распространенным нарушением при производстве сливочного масла оказалось наличие жиров немолочного происхождения, а втором месте было несоответствие маркировки.

Отмечается, что с начала года специалисты ведомства провели 85 плановых и 2908 внеплановых проверки. В результате было изъято из оборота более 31 тонны продуктов.

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Больше всего изъято молока и молочных продуктов (свыше 6 тонн), рыбы (4,7 тонны), мяса птицы (3,3 тонны), мяса и мясопродуктов (более 2 тонн).

Также принято 49 решений о приостановке оборота пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписано штрафов на сумму более 1,6 млн грн.

Отметим также, что по итогам 2020 года Украина потеряла статус нетто-экспортера молочной продукции за счет резкого роста импорта сыров и йогуртов.