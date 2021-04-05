Импорт молочных продуктов в Украину возрос почти на 100%

В 2020 году Украина потеряла звание нетто-экспортера — по итогам года внешнеторговое сальдо составило минус $77,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АПМ), информирует Agravery.com.

"Фактически звание нетто-импортера мы получили через две импортные группы: кисломолочная продукция и сыры. Резкий рост доли этих продуктов наглядно можно наблюдать на полках супермаркетов: они завалены дешевыми импортными йогуртами, сливками и сыром", — говорится в сообщении.

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В АПМ отмечают, что кисломолочных продуктов за прошлый год было поставлено на сумму $14 млн, что на 54,8% превышает показатели 2019 года. Сыров за 2020 год было импортировано на $210,5 или + 93,3%.

При этом, экспорт по основным молочным группам снизился в пределах 9 — 40%:

– молока и сливок не сгущенных снизился на 21,3% — до $ 12 млн;

– сгущенного молока — на 27,5% до $55,7 млн;

– сливочного масла — на 36,5% до $ 49 млн.

"Прирост экспорта отмечен только по сыворотке — плюс 21,5%, до $22,3 млн. Из-за привлекательных цен на мировом рынке экспорт казеина в денежном выражении в прошлом году вырос на 161,8%, что принесло Украине $38 млн. В целом экспорт молочных продуктов в 2020 году сократился на 17,3% — $226,6 млн, а импорт вырос на 99,9% — $304,2 млн или на 113% в натуральном выражении", — добавили в ассоциации.

В издании отмечают, что наряду с сокращением поголовья коров и производства молока, это свидетельствует о том, что отечественная молочная отрасль продолжает углубление в молочный кризис.

"Ассоциация производителей молока призывает Верховную Раду и правительство Украины перейти к активным действиям. Именно поэтому на Международном молочном конгрессе будет проведен дискуссионный раунд по вызовам и законодательным потребностям молочной отрасли. В обсуждении наравне с аграриями примут участие представители Минагрополитики, Верховной Рады и Минэкономики", — заявили в ассоциации.

Напомним также, что в ассоциации прогнозируют, что цены на молоко в Украине могут вырасти еще на 10% к концу 2021 года.

Отметим при этом, что в марте Япония дала добро на ввоз украинского молока, а в начале февраля для импорта молочных продуктов украинских производителей открыли свой рынок власти Ливана.