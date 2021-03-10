Потребрынки 10 минут назад

Японцы дали добро на ввоз украинского молока

Новый ветеринарный сертификат уже доступен на официальном WEB-портале Госпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество"

Фото: Facebook/Мариупольский молокозавод Фото: Facebook/Мариупольский молокозавод
Фото: Facebook/Мариупольский молокозавод

Украина и Япония согласовали форму сертификата для сырого молока и молочных продуктов от парнокопытных животных.

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей отмечают, что теперь украинские производители смогут продавать молоко в Японию.

Кратко и по делу в Telegram

"Продолжаем работать в направлении расширения сотрудничества с нашими международными партнерами. Это очень хорошая новость для украинских производителей, заинтересованных в экспорте сырого молока и молочных продуктов: открыто рынок одного из крупнейших стратегических партнеров для украинского экспорта пищевых продуктов — Японии", — рассказала глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Новый ветеринарный сертификат уже доступен на официальном WEB-портале Госпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины".

Читайте также:
Цены на молоко в Украине могут вырасти еще на 10% к концу 2021 года — прогноз

На сегодняшний день ведомство сотрудничает с международными партнерами для расширения сбыта по около 30 странах по различным товарным позициям, среди которых — продукция птицеводства, живая большая и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Ранее сообщалось, что власти Ливана открыли свой рынок для импорта молока и молочных продуктов украинских производителей.

В январе — марте 2020 года импортировала молочной продукции на общую сумму $67,4 млн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, согласно прогнозу Ассоциации производителей молока, в Украине средневзвешенная цена на молоко в 2021 году будет продолжать расти и может достигнуть 12,82 грн/кг.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Шмыгаль поручил обеспечить прозрачную работу топливного рынка Украины
Шмыгаль поручил обеспечить прозрачную работу топливного рынка Украины
В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики
В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики
Не только врачам: как в Украине любой без очереди может сделать прививку от COVID-19
Не только врачам: как в Украине любой без очереди может сделать прививку от COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Харьковской области микроавтобус с людьми улетел с трассы и перевернулся: есть погибшие

  3. Обстрелянный Пашинским Химикус отозвал гражданский иск, получив от экс-нардепа компенсацию

  4. В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики

  5. Взрыв в Экваториальной Гвинее унес жизни 98 человек (ВИДЕО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...