Японцы дали добро на ввоз украинского молока

Украина и Япония согласовали форму сертификата для сырого молока и молочных продуктов от парнокопытных животных.

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей отмечают, что теперь украинские производители смогут продавать молоко в Японию.

"Продолжаем работать в направлении расширения сотрудничества с нашими международными партнерами. Это очень хорошая новость для украинских производителей, заинтересованных в экспорте сырого молока и молочных продуктов: открыто рынок одного из крупнейших стратегических партнеров для украинского экспорта пищевых продуктов — Японии", — рассказала глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Новый ветеринарный сертификат уже доступен на официальном WEB-портале Госпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины".

На сегодняшний день ведомство сотрудничает с международными партнерами для расширения сбыта по около 30 странах по различным товарным позициям, среди которых — продукция птицеводства, живая большая и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Ранее сообщалось, что власти Ливана открыли свой рынок для импорта молока и молочных продуктов украинских производителей.

В январе — марте 2020 года импортировала молочной продукции на общую сумму $67,4 млн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, согласно прогнозу Ассоциации производителей молока, в Украине средневзвешенная цена на молоко в 2021 году будет продолжать расти и может достигнуть 12,82 грн/кг.