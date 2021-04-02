Расходы на сельхозпродукцию в Украине выросли более, чем на четверть

За первые два месяца 2021 года расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 26,4%.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает "Агроправда".

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По информации издания, расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 20,4%, а животноводческой — на 40,1%.

Согласно статистике, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за два месяца текущего года выросли на 19,7%.

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Напомним, в феврале текущего года президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу в Украину некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Речь идет о крупном рогатом скоте, свиньях, молоке цельном, пшенице и ржи, ячмене, овсе, кукурузе, соевых бобах, сахарной свекле, семенах льна, рапсе, подсолнечнике и других масличных культурах.

Предполагается, что реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства.

Ранее Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%.