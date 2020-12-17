Рада снизила НДС на сырьевую агропродукцию с 20% до 14%

Верховная Рада снизила с 20% до 14% ставку налога на добавленную стоимость для некоторых видов агропродукции. За принятие соответствующего законопроекта №3656 во втором чтении и в целом проголосовало 255 депутатов.

Голосовавших против было лишь двое — Александр Качура и Александр Ковалев из "Слуги народа". Воздержалась от голосования фракция "Голос".

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Как передает "Интерфакс-Украина", документ предусматривает льготную ставку налога в размере 14% для операций по поставке на таможенной территории Украины и на ввоз в Украину сельхозпродукции, в части цельного молока, крупного рогатого скота, живых свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, зерен льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур, а также сахарной свеклы.

"В данном перечне есть только те товары, которые не продаются в розницу, то есть те, на которые не может быть налогообложение ставкой НДС. НДС для таких товаров как зерно или сырая нефть — это всего лишь депозит, который потом или возмещается, или превращается в другие товары по ставке 20% НДС", — отметил, представляя законопроект на заседании Рады, соавтор документа Марьян Заблоцкий (СН).

Напомним, в первом чтении данный законопроект, внесенный еще в июне, был принят 17 сентября. Его авторами значится 21 нардеп, главным образом от фракции СН, в том числе ее лидер Давид Арахамия и глава аграрного комитета Николай Сольский, а кроме того — нардеп от "Европейской солидарности", глава комитета по налоговой и таможенной политике в прошлом созыве Рады Нина Южанина.

Напомним, ранее она объясняла, что снижение НДС для аграриев призвано искоренить налоговые "скрутки" в аграрной сфере.