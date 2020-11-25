  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 60 минут назад

Снижение НДС для аграриев призвано искоренить налоговые "скрутки" в АПК — эксперты

Принятие законопроекта также будет способствовать детенизации отрасли

Фото: Jed Owen/Unsplash.com Фото: Jed Owen/Unsplash.com
Фото: Jed Owen/Unsplash.com

Принятие закона №3656 о снижении ставки НДС для продукции АПК поможет искоренить значительную часть так называемых налоговых "скруток", из-за которых госбюджет ежегодно "худеет" на 60 млрд грн. Бизнес-группы, которые зарабатывали на схемах, пытаются заблокировать и дискредитировать антикоррупционный законопроект, сообщает "Апостроф".

Так, по оценкам народного депутата Нины Южаниной, ежегодно от "скруток" в АПК бюджет теряет миллиарды.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Это большие потери бюджета, которые мы имеем при выращивании и экспорте зерновых, находящихся в тени. Из бюджета возмещается НДС, который никем не оплачен", — отметила Южанина.

Замглавы Государственной фискальной службы Евгений Олейников, в свою очередь, отмечает, что принятие законопроекта №3656 "даст эффект детенизации" сектора АПК и повысит здоровую конкуренцию в отрасли.

"Основная проблема возникает тогда, когда одни находятся в неравных конкурентных условиях с тенью. Если вы постоянно платите больше налогов, чем ваш конкурент при равном заработке — он вас съест", — сказал Олейников.

При этом нужно понимать, что снижение НДС никак не влияет на налоговые поступления: чем меньше компания платит при закупке продукции, тем меньшее возмещение НДС она получает.

В то же время, как отмечал ранее министр экономики Игорь Петрашко, снижение ставки НДС для аграрного сектора является одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей.

 "Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени", — отметил он.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла законопроект №3656 в первом чтении.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Харьковской области заживо сгорели 50 свиней (ФОТО)
В Харьковской области заживо сгорели 50 свиней (ФОТО)
Коррупция на таможне и в налоговой, — Уманский объяснил, почему ушел из Офиса президента
Коррупция на таможне и в налоговой, — Уманский объяснил, почему ушел из Офиса президента
В начале 2021 года приусадебное свинопоголовье Украины рекордно сократится — прогноз
В начале 2021 года приусадебное свинопоголовье Украины рекордно сократится — прогноз
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк" — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Минздраве призвали украинцев с симптомами ОРВИ сдавать тест на COVID-19

  3. Запомнить больше: 25 простых упражнений, которые помогут улучшить работу мозга

  4. НАПК лишило партию "Батькивщина" государственного финансирования

  5. Правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются Украиной

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...