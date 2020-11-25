Снижение НДС для аграриев призвано искоренить налоговые "скрутки" в АПК — эксперты

Принятие закона №3656 о снижении ставки НДС для продукции АПК поможет искоренить значительную часть так называемых налоговых "скруток", из-за которых госбюджет ежегодно "худеет" на 60 млрд грн. Бизнес-группы, которые зарабатывали на схемах, пытаются заблокировать и дискредитировать антикоррупционный законопроект, сообщает "Апостроф".

Так, по оценкам народного депутата Нины Южаниной, ежегодно от "скруток" в АПК бюджет теряет миллиарды.

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"Это большие потери бюджета, которые мы имеем при выращивании и экспорте зерновых, находящихся в тени. Из бюджета возмещается НДС, который никем не оплачен", — отметила Южанина.

Замглавы Государственной фискальной службы Евгений Олейников, в свою очередь, отмечает, что принятие законопроекта №3656 "даст эффект детенизации" сектора АПК и повысит здоровую конкуренцию в отрасли.

"Основная проблема возникает тогда, когда одни находятся в неравных конкурентных условиях с тенью. Если вы постоянно платите больше налогов, чем ваш конкурент при равном заработке — он вас съест", — сказал Олейников.

При этом нужно понимать, что снижение НДС никак не влияет на налоговые поступления: чем меньше компания платит при закупке продукции, тем меньшее возмещение НДС она получает.

В то же время, как отмечал ранее министр экономики Игорь Петрашко, снижение ставки НДС для аграрного сектора является одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей.

"Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени", — отметил он.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла законопроект №3656 в первом чтении.