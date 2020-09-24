  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 30 минут назад

Закон о снижении НДС минимизирует налоговые "скрутки" и вернет в казну 25 млрд грн — СМИ

Законопроект не приведет к потерям госбюджета, поскольку товары, на которые он распространяется, не реализуются конечному потребителю — фактическому плательщику НДС

Фото: Jed Owen/Unsplash.com Фото: Jed Owen/Unsplash.com
Фото: Jed Owen/Unsplash.com

Снижение НДС с 20% до 14% стимулирует конкурентоспособность украинской агропродукции, ликвидацию схем уклонения от налогообложения, а также детенизацию значительной части экономики.

Об этом говорится в материале Газета.ua.

Кратко и по делу в Telegram

Ставка НДС снижается, в том числе, на традиционные экспортные позиции — зерновые и масличные культуры. Пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам, а соответственно и риски потерь, связанные со злоупотреблениями с НДС.

"Если говорить о системе, как это повлияет на общую систему уплаты НДС в бюджет, то я вижу только в этом пользу: наконец "скрутки" при выращивании и в дальнейшем экспорте зерновых изменятся или вообще исчезнут. А это большие потери бюджета, которые сегодня мы имеем — до 20-25 миллиардов ежегодно из-за выращивания зерновых, которые находятся в тени, возмещается НДС из бюджета, который никем не оплачен", — объясняет народный депутат Нина Южанина.

Законопроект не приведет к потерям госбюджета, поскольку товары, на которые он распространяется, не реализуются конечному потребителю — фактическому плательщику НДС. В свою очередь аграрии будут нести меньшую налоговую нагрузку и смогут увеличить суммы оборотных средств. 

"Снижение ставки НДС для аграрного сектора является одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей. Дальнейшая поддержка этого законопроекта и его реализация снизит налоговую нагрузку на производителей с/х продукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья для переработчиков такой продукции. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени", — заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Читайте также:
Снижение НДС для аграриев повысит конкурентоспособность украинского производителя — нардеп

Напомним, законопроект №3656 предлагает снизить НДС с 20% до 14% на отдельные  категории сельхозпродукции: на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

Законопроект получил позитивную оценку налоговой и Минфина. Был поддержан крупнейшими аграрными ассоциациями и большинством парламентских фракций. 17 сентября проголосован в первом чтении.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский подписал закон, дающий право идти на местные выборы без справки о несудимости
Зеленский подписал закон, дающий право идти на местные выборы без справки о несудимости
Снижение НДС для аграриев повысит конкурентоспособность украинского производителя — нардеп
Снижение НДС для аграриев повысит конкурентоспособность украинского производителя — нардеп
Госпотребслужба приостановила работу птицефабрики в Черкасской области
Госпотребслужба приостановила работу птицефабрики в Черкасской области
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Получили только 6%. Эксперт рассказал, почему зависло 638 млн грн штрафов за нарушение ПДД

  3. "Вечеринки, концерты и обряды". Зеленский объяснил коронавирусные рекорды Украины

  4. Ахметов выделяет на команду Зеленского и "Слуги народа" около $2 млн в месяц — СМИ

  5. В порту "Южный" танкеры с аммиаком сопровождают непригодные для такой работы буксиры

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...