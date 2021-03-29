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АПК 20 минут назад

Украинские аграрии начали весеннюю посевную

Площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2021 года ожидается в пределах 28,1 млн гектаров

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Украине стартовала кампания по севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 25 марта сельхозпроизводители Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областей посеяли 106,3 тысяч гектаров, или 1% к прогнозу.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, к этому времени хозяйства Херсонской области посеяли 97,6 тысяч гектаров (58% к прогнозу) яровых культур, из которых 84,1 тысяч гектаров (89%) ячменя, 9,9 тысяч гектаров гороха, 1,82 тысяч гектаров пшеницы и 1,75 тысяч гектаров овса.

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По предварительным данным областей, площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2021 года ожидается в пределах 28,1 млн гектаров, что на 378 тысяч гектаров больше показателя 2020 года.

В министерстве отмечают, что зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн гектаров или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах.

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Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,6 млн гектаров, подсолнечника — на уровне 5,4 млн гектаров, сои — 1,4 млн гектаров, сахарной свеклы — около 223 тысяч гектаров.

Согласно данным Государственной службы статистики, озимые зерновые посеяны на площади 7,96 млн гектаров.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года украинские сельхозпроизводители намолотили 51,8 млн тонн основных культур с площади 16,8 млн гектаров.

Источник фото: Depositphotos.

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