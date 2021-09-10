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АПК 20 минут назад

Энергетик Hell изымут из продажи в Украине: названа причина

Госпродпотребслужба получила сообщение о несанкционированном веществе

Энергетик Hell изымут из продажи в Украине: названа причина Энергетик Hell изымут из продажи в Украине: названа причина

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предупреждает о выявлении в энергетическом напитке Hell опасного вещества, из-за чего этот продукт следует изъять из оборота.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, поступила информация Системы быстрого реагирования на пищевые продукты и корма (RASFF) от 3 сентября о выявлении несанкционированного вещества оксид этилена в сырье (поставщик — ADE-Orangen-Mango-Grundstoff).

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Отмечается, что оно использовалось при изготовлении напитков Hell Focus Strong 0,25 литра (производитель Hell Energy Magyarország Kft.), экспортируемых в Украину (получатель — ООО "Хэлл Энерджи Дринкс", Киев).

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"Предупреждаем операторов рынка о выполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 закона об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов, а именно: немедленном изъятии пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа об обнаруженном несоответствии в срок не более двух рабочих дней", — говорится в сообщении.

Напомним также, что накануне Государственная фискальная служба выявила в Запорожье подпольный цех по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков, где нашла 100 тысяч литров суррогата.

Отметим, что имиджевый удар недавно получил и другой популярный энергетик Red Bull из-за скандала со съемками видео с рэпершей Alyona Alyona в центре Киева.

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