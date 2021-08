АТБ запатентовала логотипы аналогов Coca-Сola, Fanta и Sprite

Крупнейшая в Украине сеть продовольственных супермаркетов АТБ запатентовала логотипы для напитков, аналогичных продукции компаний Coca-Cola.

Как сообщает dev.ua, патент на промышленные образцы логотипов для напитков The Cola, The Lemon и The Orange был выдан ООО "АТБ-Маркет" 25 августа по заявке маркетинг-директора АТБ Валерия Бондаря.

Официально эту информацию в компании не комментируют. Однако, как пояснил изданию один из менеджеров компании, заявку на регистрацию такой интеллектуальной собственности АТБ подала, когда в сети были приостановлены поставки продукции Coca-Cola: в феврале 2021 года эти напитки исчезли с полок АТБ, поскольку компании не договорились об условиях поставок.

АТБ в итоге решила производить похожие напитки под собственными торговыми марками: разливают их в Днепре на мощностях одного их местных производителей, но какая именно компания их производит, собеседник dev.ua не сообщил.

В то же время в пресс-службе АТБ изданию сообщили, что сотрудничество сети с Coca-Cola уже восстановлено, причем для АТБ компания поставляет уникально фасованные напитки в бутылках емкостью 2,25 л.

