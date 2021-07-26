Потребрынки 1 час назад

За полгода сеть АТБ открыла 42 новых магазина

С начала года в Украине открылось 42 новых магазина, а товарооборот компании составляет 85,3 млрд грн

Фото: Facebook/АТБ-Маркет Фото: Facebook/АТБ-Маркет
Фото: Facebook/АТБ-Маркет

За первое полугодие 2021 года торговая сеть АТБ увеличила товарооборот на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают в компании, в настоящее время товарооборот составляет 85,3 млрд грн с учетом НДС (налог на добавленную стоимость. — Delo.ua) и акцизами против 70,7 млрд грн в первом полугодии 2020 года.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В АТБ отмечают, что с начала года в Украине открылось 42 новых магазина.

Напомним, в 2020 году компания АТБ открыла 127 новых торговых точек.

Читайте также:
Крупнейшие ритейлеры Украины вошли в ТОП-25 лучших работодателей в условиях пандемии

Так, по состоянию на 2021 год сеть насчитывает более 1200 магазинов, из них реконструировано 60 торговых точек. 

Ранее торговая сеть "АТБ" вошла в рейтинг ТОП-25 лучших работодателей Украины, а также стала единственным представителем отрасли торговли товарами повседневного потребления и продуктами питания среди самых привлекательных работодателей страны. 

Согласно официальным данным, по итогам 2020 года, сеть АТБ увеличила уплату налоговых платежей на 28%, заняв 11-е место среди крупнейших налогоплательщиков страны, а сумма уплаченных ею налогов и сборов в бюджеты разных уровней составила 8,677 млрд грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зустрічайте "Старий мельник з діжки М'яке" в жерстяній банці 0,5!
Зустрічайте "Старий мельник з діжки М'яке" в жерстяній банці 0,5!
Украина входит в ТОП-10 мировых производителей малины
Украина входит в ТОП-10 мировых производителей малины
В Госстате назвали самые подорожавшие за полгода продукты питания
В Госстате назвали самые подорожавшие за полгода продукты питания
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Португалия открывает границы для украинцев с 26 июля

  3. В Киеве функционируют 18 химически опасных объектов. Проживающие рядом — в зоне риска

  4. Найдено место на Земле без единого живого организма

  5. ДТП на Полтавщине: при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...