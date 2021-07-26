За полгода сеть АТБ открыла 42 новых магазина

За первое полугодие 2021 года торговая сеть АТБ увеличила товарооборот на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают в компании, в настоящее время товарооборот составляет 85,3 млрд грн с учетом НДС (налог на добавленную стоимость. — Delo.ua) и акцизами против 70,7 млрд грн в первом полугодии 2020 года.

В АТБ отмечают, что с начала года в Украине открылось 42 новых магазина.

Напомним, в 2020 году компания АТБ открыла 127 новых торговых точек.

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Так, по состоянию на 2021 год сеть насчитывает более 1200 магазинов, из них реконструировано 60 торговых точек.

Ранее торговая сеть "АТБ" вошла в рейтинг ТОП-25 лучших работодателей Украины, а также стала единственным представителем отрасли торговли товарами повседневного потребления и продуктами питания среди самых привлекательных работодателей страны.

Согласно официальным данным, по итогам 2020 года, сеть АТБ увеличила уплату налоговых платежей на 28%, заняв 11-е место среди крупнейших налогоплательщиков страны, а сумма уплаченных ею налогов и сборов в бюджеты разных уровней составила 8,677 млрд грн.