За полгода сеть АТБ открыла 42 новых магазина

За первое полугодие 2021 года торговая сеть АТБ увеличила товарооборот на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как отмечают в компании, в настоящее время товарооборот составляет 85,3 млрд грн с учетом НДС (налог на добавленную стоимость. — Delo.ua) и акцизами против 70,7 млрд грн в первом полугодии 2020 года.
В АТБ отмечают, что с начала года в Украине открылось 42 новых магазина.
Напомним, в 2020 году компания АТБ открыла 127 новых торговых точек.
Так, по состоянию на 2021 год сеть насчитывает более 1200 магазинов, из них реконструировано 60 торговых точек.
Ранее торговая сеть "АТБ" вошла в рейтинг ТОП-25 лучших работодателей Украины, а также стала единственным представителем отрасли торговли товарами повседневного потребления и продуктами питания среди самых привлекательных работодателей страны.
Согласно официальным данным, по итогам 2020 года, сеть АТБ увеличила уплату налоговых платежей на 28%, заняв 11-е место среди крупнейших налогоплательщиков страны, а сумма уплаченных ею налогов и сборов в бюджеты разных уровней составила 8,677 млрд грн.