АТБ заявила о планах открывать до 150 магазинов в год и развивать свою систему платежей

В 2020 году компания АТБ открыла 127 новых торговых точек. Так, по состоянию на 2021 год сеть насчитывает более 1200 магазинов, где из них реконструировано 60 торговых точек.

Об этом рассказал генеральный директор сети Борис Марков во время интервью с главой Ассоциации ритейлеров Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В планах компании на 2021 год открыть 120 магазинов и реконструировать еще 60 торговых точек. В компании отметили, что в рамках стратегических планов до 2025 года намерены открывать ежегодно до 150 магазинов в год, то есть в среднем АТБ планирует открывать новые объекты каждый второй рабочий день.

Также в планах компании увеличить долю товаров Privat label до 40-50%.

Читайте также: АТБ лидирует среди крупнейших налогоплательщиков Украины и заняла первое место в отрасли

Компания начала открывать магазины в городах с населением 7 тысяч человек и запускать новые торговые точки на крупных транспортных развязках без привязки к населенному пункту. Также Марков отметил, что есть возможность развиваться в Киевской, Львовской и Харьковской областях, где насыщенность продуктовых магазинов сети еще не достаточная.

Всего в сети около 12% магазинов находится в аренде, соответственно 88% является собственностью компании.

В 2021 году компания планирует открыть новый распределительный центр в Харькове и Хмельницком, который уже на стадии строительства. И на рубеже 2024 года компания планирует открыть распределительный центр в районе Кировограда.

Что касается запуска платежной карты АТБ Рay, в компании рассматривают эмиссию в миллион карт, а затем сделать ее основным средством платежа. Ключевое преимущество карты — это дополнительная скидка на акционные товары. Таким образом компания нашла решение, чтобы обойти высокую ставку по эквайрингу.

Напомним, что торговая сеть "АТБ" вошла в рейтинг ТОП-25 лучших работодателей Украины, а также стала единственным представителем отрасли торговли товарами повседневного потребления и продуктами питания среди самых привлекательных работодателей страны.

Источник фото: Depositphotos