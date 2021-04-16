Бизнес 1 час назад

АТБ лидирует среди крупнейших налогоплательщиков Украины и заняла первое место в отрасли

По официальным данным, в 2020 года сеть супермаркетов увеличила уплату налоговых платежей на 28%

Фото: АТБ Фото: АТБ
Фото: АТБ

Компания "АТБ-Маркет", осуществляющая управление сетью из почти 1300 магазинов по всей территории Украины, вошла в топ-15 крупнейших налогоплательщиков Украины, вместе тем сохранив титул крупнейшего налогоплательщика в сфере организованной розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Соответствующая информация опубликована в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам 2020 года "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах", издаваемом при поддержке Государственной фискальной службы Украины.

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Согласно официальным данным, по итогам 2020 года сеть АТБ увеличила уплату налоговых платежей на 28%, заняв 11-е место среди крупнейших налогоплательщиков страны, а сумма уплаченных ею налогов и сборов в бюджеты разных уровней составила 8,677 млрд грн.

Лидирующие места в первой десятке рейтинга заняли государственные сырьевые и энергетические монополии, а также представители высокомаржинальной отрасли по производству и реализации табачных изделий.

Как известно, компания "АТБ-Маркет" является частью корпорации АТБ, в которую также входят ряд предприятий в сфере производства продуктов питания и логистики.

По итогам 2020 года все подразделения данной корпорации увеличили уплату налогов на 26%, обновив собственный исторический рекорд до 15,8 млрд грн.

Помимо статуса одного из крупнейших доноров бюджета, корпорация АТБ также является одним из крупнейших внутренних инвесторов в стране. Ее инвестиции в экономику Украины на протяжении двух лет составят почти 1 млрд долларов.

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