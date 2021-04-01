АТБ — лучший представитель отрасли в рейтинге работодателей, — "Власть денег"

Торговая сеть АТБ вошла в рейтинг ТОП-25 лучших работодателей Украины, а также стала единственным представителем отрасли торговли товарами повседневного потребления и продуктами питания среди самых привлекательных работодателей страны по версии журнала "Власть денег".

Работа в большой команде лидера украинского ритейла привлекает многих соискателей вакансий, поскольку за долгие годы деятельности АТБ заслужил безупречную репутацию надежного работодателя, что подтвердили эксперты рейтинга "ТОП-25 лучших работодателей Украины". Преимущества трудоустройства в "АТБ" — не только официальная зарплата, соцпакетом и возможность карьерного роста. Компания продемонстрировала устойчивость к кризисным вызовам 2020 года — смогла сохранить коллектив и привлекательные условия работы.

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"Особенно актуальной в этом году будет оценка сохранения числа сотрудников и уровня заработной платы в компаниях, успешно противостоящих вызовам пандемии, но во главу угла — как всегда — мы ставим общие условия трудоустройства и заботу компании о своих сотрудниках, а также возможности для их профессионального и карьерного роста. Также принимались во внимание особенности HR-стратегии и HR-политики компании", — пишут авторы рейтинга лучших работодателей о критериях оценки, которые применялись как к украинским компаниям, так и к международным бизнес-флагманам, работающим в Украине.

Как подчеркнули эксперты рейтинга ТОП-25 лучших- работодателей Украины, корпорация АТБ — яркий пример социально ответственной компании, обеспечивающей достойные условия труда, конкурентный уровень заработной платы и ее своевременную выплату.

"АТБ-Маркет" — крупнейший работодатель, сегодня на предприятии работают свыше 50 тыс. человек, — пишут авторы рейтинга. — Сотрудники, занимающие административные должности, и те, кто работает в торговой сети, получили профессиональную подготовку в учебных центрах компании. Предприятия корпорации АТБ стремятся формировать корпоративную культуру, в которой работники могут эффективно применять и развивать свои компетенции и профессиональные навыки".

Ранее по итогам оценки привлекательности работодателей международный кадровый портал grc.ua (бывший HeadHunter) также назвал АТБ наиболее привлекательным как в своей индустрии, так и в стране. Стремительное расширение географии присутствия сети АТБ позволило даже в сложный в пандемическом и экономическом плане 2020 год 5,5 тысячам людей обрести работу и начать успешную карьеру в команде лидера отрасли. В 2020 году 127 новых супермаркетов по всей Украине встретили своих первых покупателей, тогда как, например, в 2019 году было открыто 88.