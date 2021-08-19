АТБ вслед за другими сетями запускает в своих супермаркетах кафе (ФОТО)

Самая широкая сеть супермаркетов в Украине АТБ решила вслед за конкурентами открывать кафе внутри своих супермаркетов. Первое такое "АТБ-кафе" открыли в обновленном магазине сети на Обуховской трассе в селе Лесники под Киевом. В будущем в компании планируют оборудовать еще 25 магазинов АТБ по всей стране с отделами весовой кулинарии под брендом "АТБ-Кафе".

В пресс-службе компании рассказали Delo.ua, почему сеть решила расширить спектр своего сервиса, а также о том, как потребители отреагировали на новшество с "АТБ-кафе".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Сегодня "АТБ-Кафе" работает в тестовом режиме, в ходе которого изучается спрос покупателей — если сервис будет востребован, его будут внедрять и в других магазинах.

В компании отмечают, что собственная кулинария — это дополнительный сервис для покупателей продуктовой сети, который работает в штатном режиме, поэтому формат дискаунтера магазинов из-за внедрения отдела кулинарии меняться не будет.

Компания АТБ запустила отдел весовой кулинарии "АТБ-Кафе". Фото: пресс-служба АТБ

При внедрении сервиса компания будет ориентироваться на:

магазины большой площади с высоким товарооборотом;

расположение магазина в крупных спальных районах, центральных частях города или на оживленных загородных трассах.

По всей стране будет оборудовано 25 магазинов с отделами кулинарии. Фото: пресс-служба АТБ

Читайте также: За полгода сеть АТБ открыла 42 новых магазина

Ассортимент блюд состоит из 42 позиций. Фото: пресс-служба АТБ

На сегодняшний день ассортимент предлагаемых блюд состоит из 42 позиций: сладкие изделия, салаты, гарниры, мясные и рыбные блюда, а также копчености и морепродукты.