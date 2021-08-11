Решение СНБО — не указ: российская сеть Mere планирует в Украине открывать свои магазины

В ближайшее время сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, а также начать открывать магазины в других городах Украины — в частности, в Белой Церкви, Черновцах и городах Днепропетровской области, передает RetailersUA.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года сеть Mere планировала открыть 40 магазинов.

Mere — это европейская дочерняя компания российской сети "Светофор". Средняя площадь торговых точек составляет 800-1000 квадратных метров. Ассортимент магазинов составляет, как правило, 1 500 — 2 000 наименований ходовых товаров с максимальным оборотом, среди которых 80% — товары ежедневного потребления.

На официальном сайте Mere указано, что цены в их супермаркетах на 20% ниже рыночных из-за жесткой политики затратной части: сеть сотрудничает с производителями исключительно напрямую.

В конце 2020 года первый магазин Mere открылся в Николаеве, правда, через некоторое время он закрылся по неустановленным причинам.

Как известно, уже несколько лет "Светофор" развивается за пределами России под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах — Испания, Франция, Греция и Великобритания.

По информации Retail Gazette, сеть Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании в течение следующих 8-10 лет. Своим выходом ритейлер планирует сократить долю Lidl и Aldi на 20-30%. Первые четыре магазина откроются уже в 2021 году.

Как отмечается, по итогам 2020 года сеть "Светофор" оказалась самой быстрорастущей на рынке России. Компания заняла 7 место в списке крупнейших FMCG-ритейлеров с выручкой 189 млрд рублей ($2,5 млрд).

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на полях форума "Украина 30" заявил, что выход этой российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен.

"Проблема с СНБО — не единственная у Mere", — говорит основатель Службы развития ритейла Денис Поддубский.

По его словам, сеть имеет трудности, связанные со сферой кадров, закупками и бизнес-моделью, которая не адаптирована под Украину. Все эти факторы длительное время не позволяют Mere запустить магазины.

Поддубский считает, что проблема с кадрами связана с моделью жесткой экономии сети на всем и отсутствием понимания перспектив развития.

Кроме того, по информации Retailers, сложности у Mere возникают и с поставщиками. Как рассказал менеджер по продажам фабрики "Здорово" Михаил Репех, Mere предоставила им такие условия: оплата товаров возможна только после реализации, при этом осуществляется палетная отгрузка.

На сегодняшний день, как подчеркнул Поддубский, пока нет ни одного поставщика, с которым Mere заключила бы договор. По его словам, "рынок уже не верит, что Mere сможет запуститься в Украине".

Напомним, 19 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении на три года санкций против ряда физических и юридических лиц, среди которых пять граждан России и 19 иностранных фирм.

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