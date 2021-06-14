Потребрынки 1 час назад

Сеть российских супермаркетов Mere возобновит работу в Украине: хотят открыть 40 магазинов

Уже на этой неделе должны открыться магазины в Белой Церкви (Киевская область), Днепропетровской области и Черновцах

Фото: mere.in.ua Фото: mere.in.ua
Фото: mere.in.ua

До конца июня 2021 года сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году.

В планах сети — открытие 40 магазинов по всей Украине до конца нынешнего года, сообщил директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко изданию Retailers.

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Известно, что в конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere в Николаеве в составе торгового центра "Амстор". Однако магазин проработал недолго и закрылся.

Как объяснил директор по развитию, магазин закрыт временно, поскольку на данном этапе испытывает сложности с товарами. При этом он добавил, что супермаркет возобновит работу до конца июня 2021 года.

Также в планах сети Mere экспансия в другие города Украины через открытие 40 магазинов до конца года.

В частности, уже на этой неделе (14-20 июня) должны открыться магазины в Белой Церкви (Киевская область), 4 магазина в Днепропетровской области и один магазин в Черновцах.

Напомним, выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис", зарегистрированное 18 июля 2019 года. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд", зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер.

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Как известно, уже несколько лет "Светофор" развивается за пределами России под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах — Испания, Франция, Греция и Великобритания.

По информации Retail Gazette, сеть Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании в течение следующих 8-10 лет. Своим выходом ритейлер планирует сократить долю Lidl и Aldi на 20-30%. Первые четыре магазина откроются уже в 2021 году.

Как отмечается, по итогам 2020 года сеть "Светофор" оказалась самой быстрорастущей на рынке России. Компания заняла 7 место в списке крупнейших FMCG-ритейлеров с выручкой 189 млрд рублей ($2,5 млрд).

Напомним, сеть магазинов спортивной одежды и инвентаря "Спортмастер Украина" считает, что попадание ее материнской компании Sportmaster Operations Pte Ltd (Сингапур) под санкции в Украине является неаргументированным и безосновательным и не влечет за собой ограничения хоздеятельности для украинского юрлица.

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