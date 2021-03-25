Финансы 40 минут назад

"Чтобы было, как у Amazon": Rozetka намерена создать собственную платежную систему

По словам Владислава Чечеткина, сейчас компания ожидает выдачи лицензии на такую деятельность

Фото: RAU Фото: RAU
Фото: RAU

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) планирует создать собственную платежную систему. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на основателя и совладельца компании Владислава Чечеткина.

"Мы создаем платежную систему... Наша цель — чтобы вам было удобнее в один клик оплачивать заказы, как, например, оплачивают в Amazon. Наша цель — чтобы это для вас было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой транзакции, ну и, понятно, отдать это покупателю", — сказал он.

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По словам Чечеткина, к настоящему времени компания ждет выдачи лицензии на осуществление таких операций.

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Напомним также, что на прошлой неделе Чечеткин включился в полемику вокруг законопроекта №4364, которым предлагается законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг, который банки устанавливают для торговцев при приеме карт к оплате.

Соучредитель Rozetka выступает за его принятие, считая установленные украинскими банками проценты слишком завышенными. По словам Чечеткина, его компания тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за карточные расчеты.

В ответ сооснователь интернет-банка monobank Олег Гороховский раскритиковал такую позицию, подробно пояснив, что деньги, которые банки берут за проведение транзакций, в итоге идут на технологическое развитие и обеспечение доступности и бесплатности некоторых банковских услуг, в частности выпуска карт для украинцев, чего нельзя сказать о странах Европы.

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