Потребрынки 1 час назад

Rozetka.ua запланировала запуск маркетплейса для кафе и ресторанов

Rozetka планирует взять на себя привлечение покупателей, а обработка заказов и их доставка будут осуществляться силами ресторанов

Фото: 5 канал Фото: 5 канал
Фото: 5 канал

Украинский интернет-магазин Rozetka.ua планирует запуск маркетплейса для ресторанов и кафе, в связи с чем, компания рассылает предложения по заведениям.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пост коммерческого директора сети "Mamamia!" Сергея Чайку в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Rozetka запустила маркетплейс для ресторанов", — написал он. При этом, в соцсети публикация доступна только для друзей. 

Он также опубликовал сообщение Rozetka, в котором указывается, что для проекта будет реализован отдельный лендинг.

Rozetka планирует взять на себя привлечение покупателей, а обработка заказов и их доставка будут осуществляться силами ресторанов.

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"Для поддержки ресторанного бизнеса в период карантина, наша компания снизила процент комиссии за выполненные заказы, до символического минимума в 0,1% в первые три месяца, после активации", — отмечается в сообщении.

По мнению Rozetka, это даст возможность ресторанному бизнесу получать большее количество заказов, с минимальными затратами на их привлечение.

За доступ к онлайн площадке "ROZETKA Маркетплейс" предлагается вносить плату в размере 100 грн в месяц.

"Проект находится на стадии разработки, поэтому пока мы не можем ничего комментировать", — заявили в пресс-службе Rozetka.

Ранее сообщалось, что из-за карантина более половины украинских ритейлеров закрыли свои локации  — такие цифры показал опрос Colliers International (Украина)В формате "точки выдачи" осталось работать около 13% бизнесов. 

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