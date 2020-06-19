Rozetka.ua запланировала запуск маркетплейса для кафе и ресторанов

Украинский интернет-магазин Rozetka.ua планирует запуск маркетплейса для ресторанов и кафе, в связи с чем, компания рассылает предложения по заведениям.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пост коммерческого директора сети "Mamamia!" Сергея Чайку в Facebook.

"Rozetka запустила маркетплейс для ресторанов", — написал он. При этом, в соцсети публикация доступна только для друзей.

Он также опубликовал сообщение Rozetka, в котором указывается, что для проекта будет реализован отдельный лендинг.

Rozetka планирует взять на себя привлечение покупателей, а обработка заказов и их доставка будут осуществляться силами ресторанов.

"Для поддержки ресторанного бизнеса в период карантина, наша компания снизила процент комиссии за выполненные заказы, до символического минимума в 0,1% в первые три месяца, после активации", — отмечается в сообщении.

По мнению Rozetka, это даст возможность ресторанному бизнесу получать большее количество заказов, с минимальными затратами на их привлечение.

За доступ к онлайн площадке "ROZETKA Маркетплейс" предлагается вносить плату в размере 100 грн в месяц.

"Проект находится на стадии разработки, поэтому пока мы не можем ничего комментировать", — заявили в пресс-службе Rozetka.

Ранее сообщалось, что из-за карантина более половины украинских ритейлеров закрыли свои локации — такие цифры показал опрос Colliers International (Украина). В формате "точки выдачи" осталось работать около 13% бизнесов.