Из-за карантина более половины украинских ритейлеров закрыли свои локации — опрос Colliers

Карантин и эпидемия коронавируса продолжают наносить убытки украинским ритейлерам. На начало мая, около 55% опрошенных ритейлеров отметили, что закрыли все свои локации. В формате "точки выдачи" осталось работать около 13% бизнесов.

Об этом стало известно из исследования, которое провели эксперты Colliers International (Украина) с целью оценки ситуации в индустрии.

В опросе приняли участие респонденты, которые представляют украинский бизнес, международные компании, работающие на украинском рынке в сегменте: fashion, бытовая техника и электроника, товары для дома, детские товары, beauty&drogerie, продуктовые супермаркеты, рестораны и фудкорт-операторы.

Более 70% ритейлеров, принявших участие в опросе представляют компании, имеющие более 5 локаций.

По состоянию на начало мая, около 55% опрошенных ритейлеров отметили, что закрыли все свои локации. В формате "точки выдачи" осталось работать около 13% респондентов. Без ограничений работали только ритейлеры, работающие в сегментах, на которые ограничения не распространялись, в частности: продуктовые супермаркеты, магазины товаров повседневного потребления и гигиены, аптеки, зоомагазины.

38% респондентов отметили, что развивают онлайн-каналы сбыта. В карантин только 15% ритейлеров работали оффлайн и онлайн. Почти 50% опрошенных ритейлеров, работающих в сегменте детские товары запустили онлайн — магазин в течение последних двух месяцев. Около 60% опрошенных ритейлеров отмечают, что онлайн-направление покрывает не более 20% операционных расходов компании. Более 70% ритейлеров отметили рост онлайн-продаж в течение последних двух месяцев. Около 40% ритейлеров отметили, что рост онлайн-продаж в течение карантина был до 20%.

Учитывая ограничения деятельности торговых точек, ритейлеры вынуждены прибегать к антикризисным мерам для уменьшения уровня убытков. 83% опрошенных ритейлеров отметили, что одной из мер оптимизации расходов был пересмотр условий с арендодателями. Только 11% опрошенных ритейлеров отметили, что продолжают платить арендную ставку в полном объеме.

Около 40% ритейлеров отмечают, что продолжают платить арендную ставку но со скидкой. Среди опрошенных ритейлеров, более 70% продолжают оплачивать коммунальные платежи.

Около 70% ритейлеров отправили работников в отпуск за свой счет. К таким мерам меньше всего прибегали представители сегмента "продуктовый супермаркет" и "товары для дома". Примечательно, что, учитывая страну происхождения компаний, ответы отличаются. Так, среди представителей украинского бизнеса более 70% вынуждены были отправить своих сотрудников в отпуск за свой счет.

В то же время, среди международных компаний — лишь половина респондентов отметила, что отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. В сегменте fashion и рестораны 32% опрошенных начали сокращать штат, а 56% респондентов отметили, что обратились к уменьшению маркетинговых бюджетов.

Всего 7% респондентов отметили, что объем товарооборота и количество покупок выросли или остались без изменений. В основном это касается некоторых супермаркетов и отдельных ритейлеров бытовой техники и электроники.

Учитывая неопределенность относительно дальнейших сценариев развития ситуации, ритейлеры в большинстве сконцентрируются на оптимизации существующего бизнеса а не планируют открытие новых локаций. Лишь 15% респондентов планируют продолжить расширение бизнеса. В основном, это представители сегментов beauty&drogerie, бытовой техники и электроники. 37% ритейлеров будут сокращать количество существующих локаций, 49% респондентов будут развивать онлайн-каналы сбыта.