Потребрынки 50 минут назад

После отмены карантина 25% украинцев будут реже посещать ТРЦ — опрос

Всего 4% опрошенных готовы полностью отказаться от визитов в шоппинг-моллы

После отмены карантина 25% украинцев будут реже посещать ТРЦ — опрос После отмены карантина 25% украинцев будут реже посещать ТРЦ — опрос
Фото: Delo.ua

После отмены карантина 44% украинцев будут посещать ТРЦ как и прежде, при этом 5,4% из них будут ходить даже чаще чем раньше.

Об этом сообщает агентство NAI Ukraine, ссылаясь на результаты собственного исследования в ходе которого опросило украинских потребителей о том, как они после карантина будут совершать покупки. 

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Оказалось, что 44% соотечественников вернутся в ТРЦ без каких-либо изменений. Из них чуть более 34% — не будут ничего менять в шопинге, более 9% — будут ходить в ТРЦ даже чаще, чем раньше по причине, что нужно сделать много покупок или хочется вернуться в кино, кафе и развлечениям.

Карантин изменил к худшему потребительские настроения более 52% украинцев: 25% ограничены снижением доходов, а половина из них вдобавок переживают из-за вируса, поэтому предпочитают покупать онлайн.

Однако, суммарно боятся вируса только 19% украинцев, онлайн покупки оценили только 9%, а 8% еще не определились. Таких, кто готов совсем забыть о ТРЦ и шопинге — не более 4%.

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Жители Киева реже, чем остальные соотечественники собираются отказываться от ТРЦ. Но, киевляне, как и другие жители городов-миллионников, успели оценить онлайн-шопинг и могут чаще отдавать ему преимущество и после карантина — таких 15%. Они как и все страдают от снижения доходов, однако, доля таких меньше по сравнению с другими регионами — только 20%.

Напомним, что украинские ритейлеры настаивают на отмене "тотального карантина" и требуют открыть ТРЦ.

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