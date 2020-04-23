Украинские ритейлеры настаивают на отмене "тотального карантина" и требуют открыть ТРЦ

Ассоциация официально обратилась к властям с требованием смягчить карантинные меры и предпринять ряд шагов, чтобы поддержать отрасль розничной торговли. Об этом пишет RAU.

Обращение направлено для решения двух актуальных вопросов — предотвращения распространения коронавируса и принятие мер, направленных на восстановление бизнес-активности ради экономического роста Украины после завершения карантина. Ассоциация подчеркивает важность сферы торговли. По данным Госстата в 2019 году обеспечило 15% ВВП Украины, а это почти 600 млрд гривен. По состоянию на начало прошлого года в области ритейла и смежных профессий было трудоустроено 3,6 млн украинцев.

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Ассоциация призывает немедленно предпринять следующие шаги:

✅ Отменить "тотальный карантин" и позволить с 24 апреля работать магазинам всех категорий при условии, что они имеют отдельный вход с улицы, придерживаются санитарных и эпидемиологических требований (уборка, дезинфекция, обязательное наличие средств индивидуальной защиты у работников и покупателей, соблюдение социальной дистанции, посещаемость — не более одного человека на 10 квадратных метров площади торгового зала).

✅ Создать условия для того, чтобы работники предприятий торговли имели возможность попасть на свои рабочие места, для чего восстановить работу общественного транспорта в режиме повышенной безопасности (уборка дезинфицирующими средствами, наличие средств индивидуальной защиты, ограничения на количество пассажиров).

✅ Рассмотреть возможность постепенного открытия торговых центров, с соблюдением рекомендаций МОЗ и ВОЗ, соблюдением норм санитарной и эпидемиологической безопасности.

✅ Освободить от уплаты НДФЛ и ЕСВ сроком на 6 месяцев с даты введения карантина все компании, которые во время карантина и кризиса не проводили сокращения персонала и не уменьшали заработные платы.

✅ Предоставить налоговые каникулы сроком на 3 месяца после снятия ограничений на работу предприятий торговли и общественного питания компаниям, которые во время действия карантина были вынуждены закрывать магазины и прекращать свою деятельность.

✅ Сформировать и реализовать государственную целевую программу поддержки отрасли розничной торговли в виде льготных целевых кредитов на выплату заработной платы работникам во время карантина и экономического кризиса.

✅ На период действия ограничений торговли и еще на 6 месяцев после снятия карантина обязать банки уменьшить размер комиссии за услуги эквайринга до уровня 0,5% от суммы транзакции.

✅ Немедленно привлечь бизнес к разработке плана действий по уменьшению негативных последствий пандемии на экономику как на государственном уровне, так и в регионах.

✅ Принимать и внедрять решения только после обсуждения и согласования с бизнесом.

Введение карантина и его продление до середины мая 2020 года приведет к банкротству и ликвидации тысяч предприятий, потерям государственного и местных бюджетов, массовым увольнениям и стремительному росту безработицы и другим крайне негативным последствиям для экономики Украины и разрушит отрасль розничной торговли страны.

Напомним, что правительство продлило карантин до 11 мая.