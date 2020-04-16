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Заказов в разы больше, но операционка съедает прибыль — Владислав Чечеткин, Rozetka.ua

Совладелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин о том, как карантин меняет бизнес: о новых затратах, трафике и среднем чеке, нагрузках на логистику, поставках, складах и ценах

Заказов в разы больше, но операционка съедает прибыль — Владислав Чечеткин, Rozetka.ua Заказов в разы больше, но операционка съедает прибыль — Владислав Чечеткин, Rozetka.ua
Владислав Чечеткин,совладелец интернет-магазина Rozetka.ua

Владислав Чечеткин, основатель и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua, крупнейшей виртуальной площадки, охватывающей более 40% интернет-пользователей, о том, как изменил карантин бизнес, какие затраты выросли, что будет в сренесрочной перспективе с поставками,складами и ценой на продукты, что предпринимают, чтобы минимизировать форс-мажоры в работе логистики, испытывающей нехватку курьеров и линий колл-центров. А также о том, какой реальной поддержки ждет бизнес от государства.

Владислав, ваша оценка состояния бизнеса в украинском ритейле вообщем и в e-коммерс в частности на 8 апреля 2020?

Кратко и по делу в Telegram

Всему ритейлу пришлось быстро адаптироваться к ситуации. Кто-то сделал это оперативно и удачно, начав шить маски, защитные костюмы и выпускать антисептики, а кому-то просто не хватило скорости или ресурса. Мы постарались максимально быстро перестроить бизнес-процессы для того чтобы отвечать на новые запросы общества.

Насколько больше стало заказов и продаж с начала карантина?

В общем количество заказов выросло более чем в два раза. Но нужно понимать, что "дорогие" категории падают (например, электроника), а продукты и товары первой необходимости наоборот растут.

Карантин продлен до конца апреля — как думаете, динамика и тенденции роста заказов сохранятся такие же, как в марте или изменятся? Если изменится, то как? В среднесрочной перспективе — до конца лета — какие у вас прогнозы по работе бизнеса? Вы видите схожесть с кризисом 2008?

Прогнозировать, чем все закончится, сложно. С одной стороны у Rozetka растет количество заказов. С другой растут операционные расходы, связанные с обработкой этих заказов, с логистикой и с мерами безопасности, которые мы предпринимаем, чтобы защитить наших сотрудников и клиентов. Считаю что сейчас мы должны сохранить темп.

Что касается среднесрочной перспективы — здесь вообще невозможно предугадать. Есть непредсказуемые факторы, вроде распространения вируса, его мутации и так далее.

С кризисом 2008 года есть сходство в том, что как и тогда, сейчас самый ощутимый удар получил малый и средний бизнес. Крупные игроки пока держатся на плаву.

Чечеткин Розетка.юа

Владислав Чечеткин, совладелец интернет-магазина Rozetka.ua

Как перестраивается Rozetka в связи со сложившейся ситуацией, какой еще не было. Что оказалось "авралом" и пришлось срочно менять ведение бизнеса? К чему успели подготовиться?

Карантин привел к резкому изменению поведения людей. Мы столкнулись с необходимостью перестраивать процессы (удаленная работа и необходимость доставки тех сотрудников, которые работают в распределительных центрах) и логистику: ведь длина чека выросла, а общая стоимость товаров не изменилась. 

Раньше люди заказывали у нас телефоны, сейчас — тонны гречки, макарон и моющих средств. Раньше в чеке был один-два очень дорогих товара, сейчас может быть два десятка товаров первой необходимости, в которых операционка съедает прибыль. Это сложно, но мы не жалуемся. Для нас важно сохранить бизнес и команду.

Рост продаж в Rozetka.ua

  • товары для фитнеса — на 250%,
  • товары для творчества — на 280%.
  • книги — на 40%,
  • настольные игры — на 156%.
  • сухие завтраки, макароны, крупы, товары личной гигиены, корма для домашних животных — общий рост по этим категориям более 200%.

Сокращение продаж в Rozetka.ua

  • бытовая техника и электроника — на 37%.

К каким рискам должен быть готов ритейл, какие специфические риски ожидаете в e-коммерсе? На что повысятся расходы компании?

Правило сегодняшнего дня: меняйся, чтобы выплыть. Ритейлу, и производствам особенно, сложно адаптироваться по щелчку. Понадобится много времени, чтобы решить проблемы с сырьем, обучить людей, оптимизировать внутренние процессы. У нас, кроме увеличившихся затрат на логистику, появилась существенная статья расходов — карантинные меры, то есть обслуживание всех точек самовывоза и обеспечение курьеров.

Мы в огромных объемах закупаем маски и защитные очки для сотрудников. В каждой точке самовывоза есть санитайзеры и напольные указатели о соблюдении расстояния в очереди. Плюс сейчас огромная проблема каждый день доставлять людей в их места работы.

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Какой будет политика ценообразования? Насколько ожидаете падения спроса из-за безработицы?

Товары, купленные по старому курсу, мы продаем по старой цене. Стоимость новых партий напрямую зависит от поставщиков, которые ориентируются на курс доллара.

Некоторые категории трансформируются. Меньше покупают электронику, больше — продукты питания и товары первой необходимости. Еще несколько месяцев мы точно будем наблюдать такое распределение по категориям товаров. И безработица вряд ли значительно изменит ситуацию.

Временное прекращение работы оффлайн-магазинов, ТРЦ — в данной ситуации коронавирусной эпидемии сможете использовать в свою пользу, либо возникают другие негативные факторы?

Сейчас мы по сути закрываем ежедневные запросы украинцев: у нас покупают то, за чем раньше ходили в супермаркеты и ТЦ. Нельзя сказать, что мы используем сложившуюся ситуацию в своих целях. Мы скорее чувствуем огромную ответственность, ведь должны работать в усиленном режиме, чтобы закрыть базовые потребности миллионов людей.

Что будет с поставками? Насколько хватит того, что есть? С поставками из каких стран завязаны больше всего? Когда возобновите поставки из Китая?

Мы заказываем большинство товаров в Украине. С поставками из Европы и Китая сейчас сложности, они задерживаются или отменяются. Если честно, я надеюсь, что карантин станет катализатором изменений в стране. Например, важно пересмотреть аграрную политику: мы заказываем гречку и чеснок из Китая, так почему-то дешевле.

Что происходит со складами? Вам нужно больше площадей? Стоимость аренды складских помещений увеличивается?

Склады Rozetka наша собственность.  Сейчас мы активно ищем новые площади и работников на склады, поскольку процессы логистики приходится оперативно перестраивать. Круто, что есть люди, которые идут навстречу. Собственник Арт-завода "Платформа" Офер Керцнер узнал, что у нас не хватает мощностей закрывать такое количество заказов и обеспечивать продуктами людей. Он бесплатно отдал нам в пользование 10 тысяч квадратных метров пространства под склад.

склад Розетки на Арт-заводе "Платформа"

Новый склад Rozetka.ua на Арт-заводе "Платформа". Фото: facebook.com/chechotkin

Что у вас с количеством необходимого персонала? Как поступаете с сотрудниками кого оставили работать вживую, как защищаете?

Всего в компании работает 4 тысячи человек. За день до объявления карантина мы перевели больше 1 тысячи сотрудников на удаленку. Но есть работники складов, курьеры и экспедиторы: они каждый день по-прежнему ходят на работу. Мы стараемся максимально позаботиться об их безопасности: закупили защитные маски, очки и санитайзеры.

В пунктах самовывоза мы одни из первых установили правило: один человек на 10 квадратных метров для максимальной безопасности, не только клиентов, но и сотрудников.

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Сколько добавили линий кол-центра? Сколько взяли дополнительно операторов колл-центров?

Мы задействовали все наши резервы, пока этого людей хватает.

Насколько вас волнует программа правительства по поддержке МСП? Что вы считаете нужно сделать Кабмину в первую очередь для бизнеса из того, что еще не сделано? А для людей — что правильно будет срочно сделать?

Что должно сделать государство? В первую очередь это шанс внести важные изменения: такие как принятие рынка земли или ПНВК. Многие предприятия на стопе, туризм не работает, кинотеатры закрылись и так далее.

В сложившейся ситуации бизнес нужно стимулировать. Понятно, что дотаций не будет, у государства просто нет на это средств. Но можно, как минимум, убрать налог на прибыль: на полгода — год, а в идеале принять ПНВК. Дело в том, что все, кто понесли огромные убытки, будут их перекладывать на будущие периоды времени и платить налоги им будет нечем.

Также меня расстраивает, когда государство урезает бюджет на образование, культуру и науку. Да, это жертвы, без которых экономике не выжить. Но во всем нужно искать баланс.

Вы сами имеете возможность максимально самоизолироваться или бизнес не дает этого сделать?

Я не хочу подвергать опасности свою семью, поэтому по максимуму использую средства видео- и другой дистанционной связи. Технологии нас спасают.

5 рекомендаций бизнесу и 5 рекомендаций людям?

Бизнесу:

  • не бойтесь изменений
  • прислушивайтесь к своим потребителям
  • будьте быстрыми и гибкими помогайте тем, кто в этом нуждается
  • ищите партнеров, вместе легче найти выход из сложных ситуаций.

Людям:

  • мойте руки
  • заботьтесь о близких
  • сидите дома
  • сидите дома сидите дома!

Социальные программы — участвуете в них? Какие считаете полезными, а что воспринимаете как пиар?

Предложения и идеи сотрудничества поступают каждый день, мы открыто обсуждаем разные активности с продуктовыми сетями. Мы активно развиваем проект помощи пожилым людям вместе с "Новой почтой" и благотворительным фондом "Жизнелюб" при поддержке соцслужб городов. Каждый желающий может оплатить и "подвесить" продуктовый набор на сайте Rozetka. Мы аккумулируем пакеты и вместе с партнерами распределяем и доставляем их социальным службам городов. А те, в свою очередь, развозят наборы по адресам пенсионеров, которые нуждаются в помощи.

Розетка.юа Подвешанные пакеты

Сотрудники Rozetka.ua пакуют "подвешенные" пакеты. Фото: facebook.com/chechotkin

Какой ресурс вкладываете в этот проект?

Чтобы воплотить этот проект в жизнь, наши команды работают по 18 часов в сутки. На данный момент украинцы "подвесили" более 43 тысяч продуктовых наборов для пожилых людей. Первые пакеты уже доставили адресатам во Львове, Днепре, Киеве, Кременчуге, Новой Каховке. Впереди — вся Украина.

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