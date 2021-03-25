Потребрынки 20 минут назад

Новый жесткий дискаунтер "ЗаТак" открыл магазин в Виннице

С картой лояльности сети потребители смогут экономить до 40% на покупки

Дискаунтер "ЗаТак". Фото: Retailers Дискаунтер "ЗаТак". Фото: Retailers
Дискаунтер "ЗаТак". Фото: Retailers

Новый жесткий дискаунтер "ЗаТак" открыл вторую торговую точку в городе Винница на месте бывшего супермаркета "Фуршет". Так, новый игрок на рынке ритейла предлагает покупать товары по сниженным ценам при оплате "клубных" взносов за каждый чек.

Об этом сообщил портал Allretail.

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По словам генерального директора "ЗаТак" Андрея Заболотного, основная бизнес-модель новой сети заключается в программе лояльности. Так, оформив клубную карту, покупатель имеет возможность приобрести полную продуктовую корзину по сниженной цене, но заплатив при этом фиксированный взнос за чек.

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Каждый товар в сети имеет две цены — одна для всех покупателей, а вторая — для владельцев клубной карты. В компании отметили, что имея клубную карту можно экономить до 40% на товары.

"Это намного выгоднее для покупателя, чем искать эту корзину в других супермаркетах, выискивая акционные предложения: приехал, купил продуктов на неделю-две без наценки — и заплатил за чек 25 гривен (а для пенсионеров это 10 гривен до 13:00)", — заявил CEO сети. 

Первая торговая точка была открыта в Житомире в октябре 2020 года также на месте "Фуршет". Оба торговых объекта площадью свыше 3 тысячи квадратных метров и ассортиментом в 15 тысяч SKU. Покупателей обслуживает по 15 касс.

По данным Retailers, СЕО "ЗаТак" Андрей Заболотный ранее работал в сети "Фуршет", где он отвечал за закупки. При этом Заболотный отметил, что "Фуршет" не является инвестором новой сети. 

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"Инвесторы — бизнесмены с украинскими корнями из США, которые там зарабатывают на недвижимости и финуслугах. Раскрыть их имена я не могу", — отметил топ-менеджер.

По его словам, они решили инвестировать в розничный рынок Украины, так как он один из немногих в Европе, который показывает динамичные темпы роста, за исключением кризисных годов.

Напомним, что АМКУ разрешило Fozzy Group выкупить активы Группы Фуршет.

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