Бизнес 20 минут назад

Рейтинг самых доходных украинских компаний возглавила торговая сеть "АТБ"

Компания обошла в рейтинге государственные монополии и предприятия ресурсно-сырьевого профиля

Рейтинг самых доходных украинских компаний возглавила торговая сеть "АТБ" Рейтинг самых доходных украинских компаний возглавила торговая сеть "АТБ"

Торговая сеть "АТБ" возглавила национальный список компаний с самыми высокими доходами.

Об этом говорится в статье "Налоговая раскрыла карты: какой украинский бизнес на самом деле зарабатывает больше всех", опубликованной изданием Liga.net.

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"АТБ-Маркет" — единственная компания в топ-5 наиболее прибыльных, не имеющая отношения к эксплуатации сырьевых ресурсов. Также "АТБ-Маркет" стала одной из немногих компаний, которая в кризисный ковидный год продемонстрировала прирост доходов не только среди лидеров по этому показателю, но и среди коллег по рынку розничной торговли.

Визуализация — Liga.net, данные Государственной налоговой службы

"В 2020 году произошло важное изменение: впервые за много лет рейтинг крупнейших компаний возглавил частный бизнес. Сеть супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича и партнеров в ковидный год нарастила чистый доход на 18%, до 123,8 млрд грн", — отмечают журналисты Liga.net.

Суммарный доход первой десятки крупнейших компаний сокращается не первый год: в 2020-м он составил 784 млрд грн ($29 млрд), что на 9% меньше, чем годом ранее (в 2019-м суммарный доход упал на 11%). Основная причина — реструктуризация "Нафтогаза" и снижение выручки у металлургов.

По результатам работы в 2020 году группа компаний "АТБ", включающая предприятия в сфере производства и продажи продуктов питания, розничной торговли, управления активами, обновила собственный исторический рекорд по объему уплаченных налогов и сборов в бюджеты различных уровней, достигнув отметки в 15,8 млрд грн — это на 26% больше, чем в 2019 году. Товарооборот сети вырос в 2020 году на 18,2%.

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Компания "АТБ-Маркет", входящая в корпорацию "АТБ" и управляющая сетью национального масштаба более чем из 1 200 магазинов-дискаунтеров, по итогам 2020 года возглавила отраслевой рейтинг налогоплательщиков среди компаний розничной торговли и вошла в топ-15 крупнейших налогоплательщиков Украины. Сеть магазинов "АТБ" увеличила уплату налоговых платежей на 28%, до 8,7 млрд грн.

Кроме того, корпорация "АТБ" признана крупнейшим внутренним инвестором: ее инвестиции в национальную экономику Украины составляют 12 млрд грн.

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