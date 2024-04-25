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АМКУ разрешил МХП Косюка купить албанские компании по производству курятины
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение словенской компании Perutnina Ptuj DOO, контролируемой агрохолдингом Мироновский хлебопродукт (МХП), который принадлежит Юрию Косюку приобрести ряд албанских предприятий по производству и переработке курятины.
Об этом 25 апреля сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.
По его словам, Perutnina Ptuj не осуществляет хозяйственную деятельность в Украине.
"Несмотря на то, что юридические лица, связанные отношениями контроля с Perutnina Ptuj DOO", образуют группу компаний МХП со штаб-квартирой в Киеве, на территории нашего государства словенская фирма не осуществляет хозяйственной деятельности, - написал Кириленко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В заявлении компании сказано, что благодаря этим соглашениям группа МХП планирует наладить производство и реализацию курятины в Албании и Косово, используя свой опыт и технологии.
"Учитывая, что эти действия не влияют на украинские рынки, комитет предоставил разрешения на все семь заявлений от Perutnina Ptuj DOO", – отметил Кириленко.
МХП Юрия Косюка является крупнейшим производителем курятины в Украине. Теперь холдинг решил расширить свое присутствие на рынках Албании и Косово путем приобретения местных активов.
МХП контролирует 55% украинского рынка курятины
Отметим, что МХП есть ведущим производителем курятины в Украине и одним из основных экспортеров этого продукта в Европейский Союз.
Компания контролирует более 55% украинского рынка курятины, представленной под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский". Холдинг самостоятельно выращивает птицу и крупный рогатый скот.
Также МХП обрабатывает один из крупнейших земельных банков в Украине – около 370 тысяч гектаров в Винницкой Днепропетровской Сумской Киевской Тернопольской Львовской Ивано-Франковской и других областях. Компания занимается выращиванием кукурузы подсолнечника пшеницы сои и рапса.
При этом Косюк владеет 59,7% акций МХП через компанию WTI Trading Limited. Основные производственные мощности группы сосредоточены в Украине, а также она имеет предприятия в Словении, Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине (через Perutnina Ptuj).
Напомним, в марте 2024 года МХП получил разрешение АМКУ на создание совместного предприятия с Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) – Эр-Рияд (Саудовская Аравия). А в январе АМКУ дал разрешение МХП на покупку компании "Овощная казна", которая реализует свежие овощи и салаты под брендом "Славянка".