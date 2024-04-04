- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
АМКУ дал разрешение МХП на покупку логистической компании KTL Ukraine
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка покупает логистическую компанию KTL Ukraine, которая занимается, в частности, контейнерными перевозками и фрахтованием судов.
Об этом свидетельствует информация на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
"Дано разрешение компании MHP SE (г. Лимассол, Кипр) на приобретение акций компании KK & Sons Group LTD (г. Лондон, Соединенное Королевство), обеспечивающее превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления компании", - говорится в сообщении АМКУ.
По данным YouControl, конечными бенефициарами KK & Sons Group LTD являются Андрей Кузьмин, Игорь Хохлов и Сергей Кочергин.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В Украине эта компания владеет ООО "КТЛ Украина", которая занимается морскими контейнерными перевозками, автомобильными и железнодорожными перевозками, складированием и перевалкой грузов, фрахтованием судов и другим. Офисы KTL Ukraine находятся в Одессе, Киеве, Днепре, Харькове и Борисполе, говорится на сайте компании.
Выручка ООО "КТЛ Украина" по итогам 2023 года составила почти 21,2 млн. грн., активы - 55,6 млн. грн., обязательства - 34,9 млн. грн.
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" принадлежит Юрию Косюку и является ведущим производителем курятины в Украине и одним из основных экспортеров этого продукта в Европейский Союз. Компания контролирует более 55% украинского рынка курятины, представленной под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский". Холдинг самостоятельно выращивает птицу и крупный рогатый скот.
Напомним, в марте 2024 года МХП получил разрешение АМКУ на создание совместного предприятия с компанией Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) – Эр-Рияд (Саудовская Аравия). А в январе АМКУ дал разрешение МХП на покупку компании "Овочева скарбниця", которая реализует свежие овощи и салаты под брендом "Славянка".
Ранее в МХП рассказали, что компания уже готовится к интеграции в Европейский Союз. Для этого компания начала движение в направлении восстановительного производства, что предусматривает экономную обработку почвы, использование органических удобрений, биопрепаратов и другие процессы. Также в 2024 году компания синхронизирует требования по устойчивому развитию к текущей деятельности МХП.