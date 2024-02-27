Восстановление, продукты с добавленной стоимостью и подготовка к интеграции с ЕС: как агробизнес усиливает свою конкурентоспособность во время войны

Агросектор в Украине за последние два года стал главным драйвером экономики страны. С начала полномасштабной войны бизнесу пришлось едва ли не с нуля налаживать логистические маршруты, восстанавливать предприятия после деоккупации и боевых действий. Однако аграрии выстояли, стали более гибкими, продолжают инвестировать в отрасль и запускать новые проекты. Как им удается возобновлять работу предприятий и реализовывать свои планы в ходе полномасштабной войны, читайте в материале.

Каким бизнес видит формирование рынков в будущем

Представители крупных агрокомпаний, таких как "МХП", "Нибулон", "IMK" и "Эпицентр", во время панельной дискуссии "Big Picture: как украинские аграрные компании поднимаются цепью добавленной стоимости" на конференции Forbes AgriFood дискутировали о самых сложных временах и вызовах с начала полномасштабной войны, о перспективах отрасли переработки и будущей интеграции Украины в ЕС и конкурентоспособности.

В "Нибулоне" рассказали, что перед компанией стояло много вызовов с начала полномасштабной войны. Восстановить возможности для экспорта на внешние рынки было ключевым моментом выживания агросектора в Украине, который насчитывает десятки тысяч домохозяйств и миллионы работающих в отрасли.

Тогда в фокусе была логистика и отладка маршрутов, также нужно было найти решение, как быстрее и дешевле выйти на большую воду с украинским зерном. Так что перед компанией "Нибулон", как и многими другими агрокомпаниями, стояла задача компенсировать блокаду Николаевского и Черноморского портов.

"Наша компания пошла по пути развития инфраструктуры на Дунае для организации эффективной загрузки барж для их доставки в порт Констанца в Румынии", - говорит директор по торговле "Нибулона" Владимир Славинский.

В то же время развивалась наземная доставка зерна в страны ЕС через западные границы. Однако позже благодаря украинской армии аграрии смогли экспортировать зерно через черноморские порты.

Заместитель председателя правления по агробизнесу "МХП" Сергей Доброгорский отметил, что компания продолжает гарантировать продовольственную безопасность страны. За два года полномасштабной войны "МХП" проинвестировала $260 млн и открыла два завода.

Заместитель председателя правления по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский. Фото: Forbes

Доброгорский добавил, что компания утвердила стратегию развития на пять лет, содержащую следующие основные направления:

Обучение, развитие и забота о людях. Возобновляемое эффективное производство. Обработка и продукты с добавленной ценностью.

Генеральный директор "IМК" Алекс Лисситса также рассказал о вызовах и планах компании. С начала полномасштабного вторжения в "IМК" из 120 тыс. га земли и 6 элеваторов были в оккупации 100 тыс. га и 5 элеваторов. После деоккупации компания вернулась на свои территории, но некоторые объекты были уничтожены, а на товарных фермах в Черниговской, Сумской и Полтавской областях поголовье коров было очень плохо. Вблизи Чернигова были разбиты все мосты, а некоторые земли еще находились в зоне боевых действий или были заминированы, что мешало работать.

"Поэтому 2022 год для нас был этапом переосмысления, а в 2023 мы более или менее вышли на свои плановые показатели", - говорит Алекс.

Компания начала работать с местными фирмами, ведь некоторые международные трейдеры повели себя некорректно, не заплатив украинским аграриям за зерно. Поэтому "IMK" примерно 70% зерна продает через "Нибулон", а качественные семена подсолнечника покупают у украинских фермеров. Украинские компании переосмыслили свои подходы и теперь сотрудничают друг с другом, а не конкурируют.

Руководитель агронаправления группы компаний "Эпицентр" Светлана Никитюк рассказала, что для организации экспорта зерна они задействовали собственный автопарк из 140 зерновозов, чтобы вывозить зерно через западную границу. Однако оборот капитала предприятия упал в 10 раз, и чтобы увеличить поступление денег, в компании приняли решение купить 50 масловозов, чтобы вывозить масло за границу.

Конкурентоспособность на экспортных рынках

Крупные агрокомпании согласны с тем, что предприятиям следует обращать внимание на переработку, ведь это направление поможет быть бизнесу конкурентоспособным, в частности, на рынке ЕС.

В этом году "IMK" планирует увеличить посевные площади кукурузы, хотя большинство компаний делают наоборот. Так, Никитюк говорит, что в "Эпицентре" пересмотрели структуру посевных площадей, ведь выращивание кукурузы стало убыточным. В этом году компания не будет сеять кукурузу, только сою, рапс и подсолнечник.

В выращивании кукурузы "IMK" видит возможности для своего бизнеса. В компании решили использовать технологии, применявшиеся к полномасштабной войне. Лисситса уверен, что такая стратегия принесет результат.

Он добавил, что в этом году внешние рынки не благоприятны для украинских аграриев, ведь погодные условия будут способствовать урожаю пшеницы в России, поэтому на нее потенциально будет приходиться до 35% мирового рынка пшеницы.

Это и для нас, и для поляков плохо. Они снова будут нам блокировать дороги, но, наконец, поймут, что проблема не в украинском зерне”, — говорит Алекс.

Представители крупных агрокомпаний во время панельной дискуссии "Big Picture: как украинские аграрные компании поднимаются цепью добавленной стоимости" на конференции Forbes AgriFood. Фото: Forbes

В "МХП" рассказали, что компания уже готовится к интеграции в Европейский Союз. Для этого компания начала движение в направлении восстановительного производства, предусматривающего экономную обработку почвы, использование органических удобрений, биопрепаратов и другие процессы. Также в 2024 году компания синхронизирует требования по устойчивому развитию к текущей деятельности "МХП".

“Мы должны полностью соответствовать нормам ЕС, и мы уже начали активно этим заниматься. Это также касается и других вещей, которые от нас потребуют партнеры. К примеру, в ЕС, согласно их стратегии до 2023 года, 25% земель должны быть органическими. Нам нужно к этому готовиться, ведь это сложный и комплексный вопрос", – говорит Сергей.

Другие спикеры добавили, что Украина, в отличие от Польши, не будет сразу интегрирована в ЕС, ведь для этого нужно сделать много "домашней работы". По мнению Алекса Лисситсы, Украина может быть интегрирована в ЕС ближе к 2035 году.

В свою очередь, Европейский Союз должен пересмотреть аграрную политику, ведь сейчас многие фермеры в разных странах протестуют не против Украины, а против общей аграрной политики ЕС.