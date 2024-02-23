Лидерство через кооперацию игроков рынка: как сотрудничество бизнесов может стать взаимовыгодным решением для всех сторон

На конференции Forbes AgriFood во время панельной дискуссии "Programmatic M&A: ключ к лидерству на глобальных рынках продуктов питания" директор NEQSOL Holding Украина, председатель наблюдательного совета Сбербанка Владимир Лавренчук пообщался с заместителем председателя правления МХП с M&A, председателем наблюдательного совета фонда MHP Food Invest” Дмитрием Зозулей. Участники конференции дискутировали о кооперации, привлечении инвестиций и финансировании малых предприятий в рамках сотрудничества с крупным бизнесом. Как это удается сделать такой большой компании, как МХП, читайте в материале.

Уже несколько лет МХП активно трансформируется в кулинарную компанию, преследуя цель стать лидером в области продуктов питания и вести Украину в этом направлении. Для достижения этой цели компания инвестирует не только в собственное развитие, но и другие украинские бизнесы.

Инвестиции — это о партнерстве, расширении системы и экспансии на новые рынки и кулинарные проекты на территории Украины. Наша компания открыта для партнерства, ведь мы понимаем, что рынок еды больше, чем рынок курятины. Дмитрий Зозуля заместитель председателя правления МХП с M&A, председатель наблюдательного совета фонда MHP Food Invest

В компании понимают, что существует много направлений, которые можно быстрее и эффективнее овладеть кооперацией с другими игроками из области продуктов питания, чтобы занять лидерские позиции на глобальном рынке пищи.

“Все мы знаем, что люди потребляют готовую пищу, поэтому наша цель – закрывать потребности потребителя и быть к нему как можно ближе. А наша M&A-стратегия разработана для того, чтобы ускорить этот путь, выйти в новые каналы дистрибуции, например через инвестирование в ресторанные сети и т.д., и выйти в новые сегменты”, — делится Дмитрий.

Заместитель председателя правления МХП с M&A, председатель наблюдательного совета фонда MHP Food Invest Дмитрий Зозуля. Фото: Forbes

Если говорить о брендах, то в МХП есть "Наша Ряба", "Бащинский" и другие известные торговые марки, но для многих может быть новостью, что МХП также производит пиццу, фруктовые и мясные чипсы. Компания изучает потребности и поведение потребителя, а затем формирует свою стратегию как органического роста, так и партнерств, слияний и поглощений.

Однако компания МХП не является классическим инвестиционным фондом, а смотрит на появляющиеся на рынке возможности. Эти возможности проявляются двумя путями, в частности, когда инвестиционная команда МХП сама находит интересующие себя бизнес-форматы и когда предприниматели сами обращаются в холдинг со своими предложениями.

"Если счесть наши проекты с чеком от $100 тыс. до $30-40 млн и если из этих сделок закроется где-то 30%, то это будет $30-40 млн инвестиций M&A-подразделения в развитие кулинарной экосистемы", - говорит Зозуля.

Какие подходы к партнерству в МХП

По мнению Владимира Лавренчука, партнерство с другими компаниями — это, прежде всего, большая ответственность, и нужно иметь много времени и сил, чтобы наладить кооперацию с другими компаниями. Поэтому он проникся вопросом, как МХП удается это делать.

Дмитрий Зозуля в ответ отметил, что подходы МХП по партнерству и инвестициям в бизнес строятся на ценностях. Также нивелировать риски помогает корпоративное управление и наблюдательные советы.

Директор NEQSOL Holding Украина, председатель наблюдательного совета Сбербанка Владимир Лавренчук и заместитель председателя правления МХП с M&A, председатель наблюдательного совета фонда MHP Food Invest Дмитрий Зозуля. Фото: Forbes

В роли инвестора МХП действует как сервисная компания – помогает партнерам решать проблемы, мешающие расти. И не только деньгами, но и экспертизой.

"МХП может помочь, если бизнес сам этого попросит, например, с кадрами, логистикой и т.д., но не вмешиваться в процессы предприятия", - добавляет Зозуля.

В инвестиционной деятельности компании есть три модели сотрудничества:

Классическое поглощение с передачей контрольного пакета с согласия другой стороны. Если бизнес-модель предпринимателя не на 100% близка к отрасли, которой занимается МХП, тогда холдинг может выступать миноритарным акционером. МХП может являться венчурным инвестором, имея 10-15% компании-партнера.

МХП – инвестор, играющий по правилам. Наша компания – результат эффективного предпринимательства, потому мы верим в силу предпринимателей. Вся наша модель постройки экосистемы через инвестиции строится на базовом принципе – мы не делаем работу за предпринимателя и не навязываем рыночную траекторию. МХП – ментор, сопровождающий рост и развитие, предлагая инструменты для форсированного расширения. Дмитрий Зозуля заместитель председателя правления МХП с M&A, председатель наблюдательного совета фонда "MHP Food Invest"

Дмитрий отмечает, что МХП остается активным частным инвестором, готовым предоставлять ресурсы другим украинским бизнесам: "Даже когда глобальные компании боятся, мы остаемся внутренним инвестором, которого не пугают риски. Мы уже умеем работать с этими рисками и не готовы ждать, когда закончится война – нам важно работать и развивать бизнес-среду страны уже сейчас. И для этого мы собираем команду таких же смелых и амбициозных предпринимателей”.